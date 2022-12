Se siete alla ricerca di un monitor in grado di cambiare il modo con cui vi approcciate al gaming a un prezzo abbordabile, vi informiamo che un modello LG è tornato, probabilmente grazie al periodo natalizio, al prezzo dell’ultimo Black Friday. Il monitor in questione è l’ottimo LG 24GN60T UltraGear, a cui Amazon ha riservato uno sconto del 36%, permettendovi di acquistarlo a soli 159,99€ invece di 249,00€.

Come è facile intuire, si tratta del modello da 24 pollici, ma vale la pena sottolineare che il portale ha tagliato il prezzo in maniera importante anche sul modello da 27 pollici, proponendo quest’ultimo a soli 20 euro in più. Nonostante siano presenti entrambi sulla stessa pagina, la serie a cui appartiene il modello più grande è leggermente diversa e quindi ci sono alcune differenze al livello tecnico. Il 27 pollici, infatti, vanta un refresh rate di 165 Hz, mentre il 24 si ferma a 144Hz, con il vantaggio però di avere la Display Port 1.4 e HDMI 2.0 rispetto alla Display Port 1.2 e HDMI 1.4.

Ciò detto, se preferite la qualità d’immagine alla frequenza di aggiornamento (anche perché 144Hz sono più che sufficienti per giocare in modo fluido), allora consigliamo di valutare il modello da 24 pollici, il cui pannello supporta anche l’HDR 10 e, come se non bastasse, risulta già calibrato, un fattore importante per gli utenti meno esperti o per chi vuole un monitor pronto all’uso. Sempre in merito alla qualità d’immagine, vale la pena citare poi la gamma sRGB pari al 99%, che si traduce in colori pieni e realistici, consentendovi di usare questo monitor anche per progetti di editing con pochi compromessi.

A farvi preferire LG 24GN60T UltraGear è poi il design accattivante, basato su un piedistallo a V con colori a contrasto, per un coinvolgimento anche ambientale oltre che videoludico. Con la possibilità di modificare l’inclinazione, l’esperienza di gioco o lavorativa sarà confortevole, mentre con le cornici quasi inesistenti su tre lati avrete un coinvolgimento nelle immagini ancora maggiore.

LG 24GN60T UltraGear integra poi alcune delle funzioni presenti sui modelli di fascia alta, tra cui la Dynamic Action Sync, che vi permetterà di reagire più rapidamente agli attacchi degli avversarsi, la Black Stabilizer, che vi consentirà di vedere meglio i nemici nelle aree scure, e la Crosshair, che farà apparire un mirino al centro dello schermo, aiutandovi a prendere la mira con più facilità nei titoli sparatutto e, di conseguenza, avere un vantaggio sugli avversarsi. Insomma, tra i migliori monitor gaming sotto i 300 euro, nonché sotto i 200 euro grazie a questa offerta Amazon.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata a questa offerta, ribandendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questo sconto, visto che non ci è dato sapere a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili.

