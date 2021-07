Libri, film e serie TV in sconto fino al 50% da LaFeltrinelli!

Questa settimana vi abbiamo già proposto numerose offerte, tuttavia questa domenica c’è spazio per un’occasione concessa da LaFeltrinelli da non perdere, che permette agli appassionati di acquistare libri, film e serie TV a prezzi decisamente contenuti, grazie a sconti che possono arrivare ad una percentuale del 50%! La scadenza è fissata per il prossimo primo agosto, ma il portale si riserva la possibilità di anticipare o revocare la scadenza di questa promozione.

La nuova iniziativa de La Feltrinelli include un numero piuttosto copioso di offerte che coinvolgono diverse sottocategorie del portale ma, tra questi, qualora siate interessati a libri tascabili, vi consigliamo di dare uno sguardo a “Shining” di Stephen King a 11,20€ invece di 14,00€, oppure a “Come ottenere il meglio da sé e dagli altri” di Anthony Robbins a 12,80€ anziché 16,00€.

Gli appassionati del cinema e delle serie televisive, invece, potranno invece acquistare alcune delle migliori pellicole attualmente in offerta nel vasto catalogo Feltrinelli. Tra questi, vogliamo suggerirvi “La Bambola Assassina” di Lars Klevberg a 11,04€ al posto di 12,99€, oppure all’edizione limitata del cult “Deserto Rosso Sangue” di Colin Minihan e Stuart Ortiz al prezzo scontato di 9,99€!

Ciò detto, considerando il numero di articoli compatibili con la promozione da poco inaugurata dal portale, la nostra selezione di prodotti comprende solo una piccola parte, per questo motivo vi suggeriamo di consultare la pagina del portale, al seguente indirizzo, cosicché possiate scegliere quello adatto ai vostri gusti e al vostro budget.

