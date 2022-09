La scuola è ufficialmente ricominciata e, sicuramente, molti di voi stanno ultimando le spese per i libri di testo dell’anno scolastico corrente. Per questo il nostro consiglio è di sfruttare l’ottima promozione in corso da Libraccio! Acquistando dei titoli nuovi, infatti, otterrete immediatamente un buono acquisto del 15%, comodissimo da utilizzare in qualsiasi momento.

Si tratta di un’ottima occasione da non lasciarsi sfuggire, in quanto lo store dispone di tutti i libri di cui avete bisogno. Dalla sezione creata appositamente da Libraccio, potrete selezionare tutte le informazioni necessarie e seguire il percorso fino alla vostra classe, in modo tale da essere sicuri di star acquistando il materiale corretto! In più, i dati vengono aggiornati quotidianamente quindi, se non trovate ancora la lista della tua vostra scuola, vi basterà semplicemente attendere qualche giorno e tornare per ricevere il buono acquisto dallo store.

Per trovare velocemente la vostra scuola, dunque, vi basterà inserire il nome dell’istituto e il comune (es. Bianchi Monza) oppure la tipologia di scuola e il comune (es. Linguistico Monza) o, ancora, il codice ministeriale (es.MIPS03000R). Praticamente un gioco da ragazzi! In più, Libraccio vi propone un’ottima garanzia su tutti i libri acquistati.

Cosa significa? Se avete scelto l’istituto sbagliato, se il codice presente nella lista fornita dalla scuola è errato o addirittura se il professore cambia testo di riferimento, lo store vi rimborsa il 100% del valore dei libri usati e il 50% di quelli nuovi che avete comprato.

Se siete interessati a dare uno sguardo ai prodotti che godono di sconti super validi in questo periodo di ribassi di inizio settembre, nella sezione dedicata, non dovreste assolutamente dimenticarvi di passare sulla pagina Libraccio che vi abbiamo comodamente linkato.

