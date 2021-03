Life is Strange True Colors: ecco dove acquistarlo al miglior prezzo

Dopo una lunga attesa è stato finalmente rivelato al grande pubblico Life is Strange True Colors, nuovo episodio della celebre e apprezzata saga che sbarcherà sul mercato il prossimo 10 settembre. Se a separarci dall’atteso titolo sono ancora molti mesi, è però in ogni caso possibile ingannare l’attesa prenotando fin da ora Life is Strange True Colors a quello che è il miglior prezzo sul mercato.

Un’attesa che, del resto, pare essere decisamente meritata. Come riporta anche la nostra anteprima su Life is Strange True Colors, infatti: “vogliamo dare nuovamente fiducia a Deck Nine Games e alla direzione più che positiva del nuovo Life is Strange, il quale già da ora ha tutti gli ingredienti giusti per portarci ben oltre le aspettative che avevamo”. Le aspettative, insomma, sono parecchio alte.

A oggi non ci è purtroppo dato sapere se verrà rilasciata sul mercato anche una collector o limited edition del titolo. Sarà in ogni caso nostra cura aggiornare questo articolo con tutte le informazioni relative nel caso emergessero novità a riguardo. Nell’attesa di saperne di più Life is Strange True Colors è comunque fin da ora prenotabile a quello che è il miglior prezzo sul mercato.

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!