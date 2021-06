Lista Nascita Amazon: 15% di sconto aggiuntivo ordinando al Prime Day

Se sei in attesa di diventare un genitore, molto probabilmente sei alla ricerca di tutto il necessario per accogliere il futuro nascituro nei migliori dei modi. In attesa del prossimo Prime Day e per poter venire incontro a questa grossa esigenza, Amazon ha pensato di inaugurare una nuova iniziativa sfruttando la lista nascita presente nel portale. In questo articolo dunque vi spiegheremo come ottenere il massimo risparmio, in vista della nascita del vostro bebé!

Per usufruire di questa promozione, è necessario – come specificato – creare una lista nascita con tutti i prodotti che possano meglio aiutarvi a superare le prime difficoltà da genitori. Successivamente, non dovete fare altro che condividere la lista ai vostri amici e parenti, cosicché possiate aiutare loro nella scelta di un prodotto di prima infanzia da donare nel giorno della nascita. Dopodiché, spendendo almeno 200€, è possibile ottenere il 10% di sconto con il codice “10LISTA” oppure il 15% di sconto con il buono “15LISTA”, solo per gli abbonati ad Amazon Prime. In più, ordinando nel giorno del Prime Day, avrete la possibilità di acquistare più prodotti.

Per sintetizzare i passaggi da seguire, vi riepiloghiamo di seguito quanto specificato dal portale nella pagina dell’informativa:

Crea una “Lista Nascita” (se non è stata già creata) Aggiungi alla “Lista Nascita” tutti i prodotti necessari per il bebè, compatibili con la promozione (esclusi pannolini e formula per bambini). Raggiungi una spesa di almeno 200€, con prodotti che siano venduti e spediti da Amazon Procedi al checkout ed inserisci il codice promozionale

Amazon, come di consueto, ha selezionato migliaia di prodotti, appartenenti a ciascuna categoria sotto la voce “Prima infanzia”. Tra questi, vi consigliamo di dare uno sguardo allo sterilizzatore per biberon Chicco SterilNatural, che attualmente è disponibile al prezzo di 28,08€ anziché 48,08€, grazie ad uno sconto del 36%. Si tratta di un prodotto che sterilizza biberon, tiralatte e ciucci in 5 minuti (escluso il tempo di riscaldamento) attraverso il vapore naturale. E, grazie alla sua azione anti-batterica, elimina il 99,9% dei germi domestici senza l’ausilio di nessuna sostanza chimica.

Chicco SterilNatural inoltre vanta un design compatto, difatti occupa poco spazio in cucina e la contempo si adatta facilmente ad ogni arredamento. Insomma, rappresenta un ottimo compagno per poter prendersi cura del proprio pargolo e, con un nuovo prezzo di vendita, diventa praticamente un articolo da prendere al volo.

Ciò detto, prima di passare alla nostra selezione di prodotti, vi consigliamo di consultare le pagine di Tom’s Hardware Italia nei prossimi giorni, poiché arriveranno tantissimi articoli dedicati al Prime Day 2021, che inizieranno il 21 giugno e termineranno il 22 giugno 2021. Infine, vi suggeriamo anche di consultare la pagina della promozione “Lista Nascita” al seguente indirizzo, e di seguirci ai nostri quattro canali di Telegram dedicati a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

La nostra selezione di prodotti

Offerte ancora disponibili

Altre offerte Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!