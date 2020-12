Little Nightmares 2: ecco dove acquistarlo al miglior prezzo

Aggiornamento 16 dicembre 2020: aggiornato l’articolo con i migliori prezzi disponibili sul mercato!

Magari non sarà un titolo conosciutissimo da tutti, ma coloro che hanno avuto la fortuna di provare il primo Little Nightmares sono rimasti estasiati dalle atmosfere dell’opera di Bandai Namco. Per questo e una serie di altri motivi, Little Nightmares 2 è quindi un gioco da tenere in grandissima considerazione quando sbarcherà su PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PC e molto presumibilmente anche next-gen il prossimo 11 febbraio 2021. Un’attesa quindi ancora lunga, ma che può essere ingannata prenotando il titolo a quello che è il miglior prezzo sul mercato.

Un titolo atteso come Little Nightmares 2 non poteva ovviamente difettare di una prestigiosa collector’s edition, che si va ad affiancare a una comunque pregevole standard edition per una grande libertà di scelta data al giocatore. Il tutto, ovviamente, come sempre al miglior prezzo sul mercato.

Standard Edition

La classica standard edition, ossia la scelta perfetta per tutti coloro che vogliono immergersi il prima possibile in Little Nightmares 2 spendendo il meno possibile. Semplicemente il massimo se volete solo giocare.

TV Edition

La collector’s edition di Little Nightmares 2 prende il particolare nome di TV Edition e si contraddistingue per un numero decisamente incredibile di contenuti e un prezzo particolarmente ridotto. A soli 50 euro circa, infatti, otterremo oltre al titolo un diorama, un artbook, una steelbook e la colonna sonora in CD. Un’edizione parecchio sontuosa, da non farsi scappare per nessun motivo.

