TikTok non è solamente la patria di balletti dalle coreografie impossibili e video esilaranti, bensì anche della nascita di tantissimi trend, che vedono come protagonisti oggetti capaci, nel loro piccolo, di migliorare la giornata. Uno tra questi è lo scaldatazze elettronico, oggi scontato a soli 18,99€ su Amazon!

Il simpatico e comodissimo piattino per scaldare le bevande è infatti in offerta del 21% rispetto al prezzo di listino di 27,99€, ma non è tutto: nella pagina del prodotto potrete anche selezionare un coupon di 3,00€ che si applicherà poi al carrello. Arriverete così a risparmiare quasi 10,00€ su questo articolo super di tendenza e utilissimo nella vita di tutti i giorni.

Perfetto da acquistare come regalo, magari per la Festa del Papà in arrivo, o come auto-coccola, lo scaldatazze è stato progettato per mantenere le vostre bevande a una temperatura sempre adeguata che va dai 40 ai 50°. I vostri the, tisane o caffé non bolliranno infatti come se venissero scaldati nel microonde, bensì rimarranno caldi come appena versati nella tazza.

Utilizzarlo è semplicissimo: vi basterà toccare delicatamente il simbolo di accensione sullo schermo LED per accendere il dispositivo e posizionare sopra al piattino la vostra tazza. Quando avrete finito di bere potrete poi decidere se spegnerlo manualmente ripremendo lo stesso pulsante, oppure lasciare che si disattivi automaticamente dopo 8 ore di inattività.

Grazie alle sue dimensioni universali si adatterà perfettamente alla maggior parte delle tazze in commercio, ed è compatibile con materiali diversi come ceramica, vetro e acciaio. Infine, non dovrete preoccuparvi di rovinare tavoli o scrivanie, dato che il fondo dello scaldatazze rimarrà sempre sotto i 60°, e lo spesso cuscinetto in silicone eviterà che la superficie sottostante si scaldi.

Insomma, se volete saltare anche voi nel trend di TikTok e acquistare l’utilissimo scaldatazze, potete approfittare dello sconto consultando la pagina Amazon dedicata. Vi suggeriamo anche di mettere l’articolo nel carrello il prima possibile, dato che l’offerta potrebbe terminare a breve, così come le scorte disponibili.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!