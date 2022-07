Se siete alla ricerca di un mouse da gaming che unisca ottime performance ad uno stile davvero accattivante, allora non potrete davvero ignorare questa splendida offerta messa in campo da Amazon, e relativa l’ottimo mouse da gaming Logitech G502 HERO, ovvero uno dei migliori del mercato, qui arricchito da una colorazione ad hoc con il brand di League of Legends!

Ottime performance, grande qualità costruttiva, ed una livrea dalla nuova colorazione bianca, nera e azzurra, che conferisce a questo classico del catalogo Logitech, una nuova grinta, coadiuvata da uno stile tutto nuovo ed accattivante

Il prezzo? Soli 60,58€ con un risparmio del 35% rispetto al prezzo proposto in origine da Logitech, pari a 92,99€! Non male insomma, specie considerato che, come detto in apertura, parliamo di un prodotto da gaming di altissima qualità.

Progettato per offrire comodità, ergonomia ed il giusto bilanciamento ai giocatori professionisti, il Logitech G502 HERO è un mouse equipaggiato con un avanzato sensore di tracking, in grado di offrire un movimento privo di ritardi, ed il massimo della risoluzione, fino a 25.600 DPI. Ciò si traduce in un’esperienza priva di inciampi, con zero smoothing ed un ottimo controllo del puntatore, che è l’ideale per il gaming, specie dal punto di vista competitivo.

Dotato di ben 11 tasti programmabili, e di una memoria integrata che tiene traccia dei comandi personalizzati, questo mouse può salvare internamente fino a cinque diversi profili, così che possiate avere sempre tutto sotto controllo, anche passando da un gioco all’altro.

Venduto con un piccolo set di cinque pesi rimovibili da 3,6 grammi, liberamente agganciabili alla base piatta del mouse, questo mouse è comodo, ergonomico, funzionale, ed è arricchito anche da una ricca illuminazione RGB programmabile, supportata dalla tecnologia LIGHTSYNC di Logitech, e capace di proiettare una rosa di ben 16,8 milioni di colori!

Insomma, parliamo di un prodotto di altissima qualità e pregio che, per questo, andrebbe acquistato subito a prezzo scontato, così che non incorriate nel rischio che il prodotto torni al prezzo originale! Per questo, vi suggeriamo di visitare ora la pagina Amazon dedicata alla promozione prima che, prevedibilmente, l’offerta si esaurisca.

