Siete alla ricerca di un nuovo paio di cuffie gaming, volete uno dei migliori prodotti sul mercato ma al contempo non volete spendere centinaia di euro? In tal caso vi consigliamo un’offerta imperdibile su Amazon, che vede come protagoniste le Logitech G935!

Le Logitech G935 sono infatti attualmente disponibili a soli 107,56€ invece di 215,00€; si tratta di uno sconto del 50%, che vi permetterà di portare a casa delle cuffie gaming spettacolari a un prezzo veramente stracciato. Parliamo infatti di uno dei modelli più venduti e amati, tanto che su Amazon hanno una media di ben 4 stelle e mezzo su oltre 15.000 recensioni che ne confermano l’assoluta qualità.

Le cuffie Logitech G935, infatti, non solo godono di un design futuristico e accattivante, fatto di linee sinuose accentuate da luci LED RGB, ma anche di un comfort e una qualità del suono davvero senza pari. La casa madre, infatti, ha munito questo splendido headset senza fili di due potenti driver Pro-G da 50 mm realizzati con materiali ibridi, e con effetto surround 7.1.

Il risultato? Un audio spaziale ricco e avvolgente, che vi farà immergere completamente in qualsiasi titolo decidiate di giocare. Inoltre, l’esperienza sarà poi ulteriormente accentuata da un potente effetto surround che renderà l’azione a schermo realistica e totalizzante. Anche il microfono è ottimo, dato che vi saprà garantire performance di altissimo livello. I vostri amici riusciranno a percepire a vostra voce sempre in modo chiaro e distinto, e grazie al comodo design a braccio avrete anche la possibilità di mutarvi con un semplice movimento verso l’alto.

Dal punto di vista del comfort, poi, le Logitech G935 sono indubbiamente tra le più comode in circolazione. Troviamo infatti dei padiglioni in memory foam morbidi e avvolgenti, coperti da un rivestimento in simil pelle resistente e facilmente lavabile, e da una membrana interna leggera e traspirante. Infine, abbiamo un’autonomia straordinaria, capace di garantire ben 12 ore di utilizzo continuo con una sola ricarica.

Ciò detto, non ci resta che lasciarvi all’offerta delle Logitech G935, rimandandovi alla pagina di Amazon dedicata al prodotto. Il nostro consiglio è quello di concludere l’acquisto il prima possibile, dato che lo sconto potrebbe terminare a breve, mentre le scorte disponibili rischiano di esaurire ancor prima!

