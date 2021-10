Logitech MX Master 3: mouse top di gamma scontato del 29%!

Dopo aver dato uno sguardo alle principali offerte giornaliere e allo sconto riservato allo Xiaomi 11T, in questo nuovo articolo vogliamo focalizzare la vostra attenzione su una particolare promozione che coinvolge il Logitech MX Master 3, uno dei migliori mouse per la produttività in circolazione. In questo articolo vi illustriamo le sue specifiche tecniche e come acquistarlo con un taglio netto del 29%!

Il Logitech MX Master 3 è un mouse eccezionale, a partire dal suo design ergonomico che riesce ad adattarsi alla forma della mano. Vanta, oltre ai canonici tasti destro e sinistro, dei comandi laterali per poter compiere ulteriori azioni come lo scroll verticale oppure orizzontale durante la navigazione web. Chiaramente, tutte le impostazioni sono personalizzabili, utilizzando l’applicazione proprietaria Logitech.

Questo mouse ergonomico, inoltre, vanta un sensore da 4.000 DPI e garantisce un buon livello di scorrimento su tutte le superfici, grazie al sistema Logitech Darkfield. Oltre a ciò, integra la tecnologia di scorrimento MagSpeed, che permette di scorrere fino a mille righe in un solo secondo, mantenendo un livello di rumorosità molto basso.

L’MX Master 3 non è un mouse comune, perché può adattarsi a qualsiasi dispositivo in vostro possesso, infatti è pienamente compatibile con Windows, maOS o Linux, su PC, Mac o laptop, e permette anche il trasferimento di file su tutte queste piattaforme. Poi, può essere anche accoppiato con tre dispositivi contemporaneamente e passare da uno all’altro con un semplice tasto.

Al suo interno è presente una capiente batteria, che assicura un’autonomia fino a 70 giorni con una carica completa, mentre con una ricarica di un minuto può lavorare fino a tre ore. Originariamente venduto a 114,99€, il Logitech MX Master 3 è ora acquistabile a “soli” 81,53€, grazie ad uno sconto del 29% che ne ha tagliato il prezzo consigliato di ben 33,46€.

