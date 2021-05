Lost Judgment: dove acquistarlo al miglior prezzo

Il prossimo 24 settembre sbarcherà finalmente su PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series in contemporanea mondiale Lost Judgment, seguito dell’apprezzatissimo spin-off di Yakuza Judgment. Un titolo già attesissimo dai fan, che possono fortunatamente fin da ora ingannare l’attesa prenotandolo a quello che è il miglior prezzo sul mercato.

Lost Judgment ci metterà nuovamente nei panni del talentuoso detective Takayuki Yagami, in un’avventura che si preannuncia fin da ora come particolarmente esplosiva e colpi di scena. Vista l’altissima qualità del primo episodio e l’ottima ricezione del pubblico è quindi lecito aspettarsi un’opera completa sotto ogni punto di vista, in grado di regalare tante soddisfazioni agli amanti del primo capitolo e non solo. Insomma, tutto sembra indicare che il 24 settembre avremo tra le mani un gran videogioco, che è possibile fin da ora prenotare a quello che è il miglior prezzo sul mercato.

Non sono purtroppi ad oggi ancora state svelate eventuali collector o limited edition del gioco. Nel caso venissero annunciate da SEGA, sarà in ogni caso nostra cura aggiornare questo articolo con tutte le informazioni relative. Nell’attesa di saperne di più, Lost Judgment è comunque fin da ora prenotabile a quello che è il miglior prezzo sul mercato.

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!