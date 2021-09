Lucca Comics 2021: tutte le offerte dello store ufficiale di Amazon!

L’evento di settore più importante d’Italia, il Lucca Comics and Games 2021, si terrà ufficialmente a partire dal 29 ottobre fino al 1 novembre. Lucca Crea, l’organizzatore di questa mastodontica fiera, ha recentemente aperto una pagina speciale su Amazon, con una serie di iniziative per gli appassionati del videogioco e del fumetto.

La speciale pagina di Amazon a tema Lucca Comics and Games 2021 include, come specificato, incredibili opportunità di risparmio, perché al suo interno c’è una vasta selezione di Edizioni Speciali, Costumi e Make-Up, Fumetti e Libri, Giocattoli e Giochi da Tavolo, Videogiochi, Blu-Ray e DVD. Ma non solo, infatti Lucca Crea ha pensato di creare un concorso, chiamato Amazon Comics Awards, che permetterà di votare il miglior fumetto e manga in circolazione. Il votante fortunato avrà l’opportunità di vincere 5€ di buono sconto da utilizzare sul portale statunitense, per qualsiasi acquisto.

Per poter partecipare a questa fantastica iniziativa è necessario seguire pochi e semplici passaggi. Innanzitutto, bisogna accedere alla pagina del concorso, al seguente indirizzo, e successivamente effettuare il login con il proprio account Amazon. Dopodiché, una volta compiuto tutti i precedenti passi, vi basterà selezionare il vostro fumetto/manga preferito e votarlo, cliccando su “Vota questo fumetto”.

Insomma, quale modo migliore se non questo di provare a vincere un buono sconto da utilizzare su Amazon? Chiaramente, questa grossa iniziativa include un numero copioso di articoli in promozione, motivo per cui vi consigliamo di consultare l’apposita pagina del portale, cosicché possiate constatare con i propri occhi tutte le proposte di Amazon e Lucca Crea.

