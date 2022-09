Se volete dare un tono diverso alla vostra stanza, alla zona retrostante al televisore o alla postazione da gaming, con kit di illuminazione a LED capaci di creare un’atmosfera coinvolgente, gli sconti autunnali di Govee fanno al caso vostro, a maggior ragione ora che è disponibile anche il coupon “GoveeSale“, che aggiunge un extra sconto del 13% ai prodotti compatibili con la promozione.

Valida fino al 20 settembre, con il codice sconto che potrà essere invece applicato fino al 30 settembre, la promozione coinvolge lampade, pannelli luminosi e strisce RGB, dandovi quindi la possibilità di acquistare a buon prezzo numerosi articoli Govee, tra i brand più validi per chi cerca soluzioni ottime e moderne per la personalizzazione del proprio ambiente domestico.

Compatibili con Alexa e Google Assistant, i kit di illuminazione Govee sapranno dare quel tocco di magia a chi vuole rinnovare l’ambiente domestico, arricchendolo con incantevoli effetti di luce che si espandono per tutta la parete. Soluzioni all’avanguardia dunque, come il Govee DreamView T1 Pro TV Backlight, le cui luci si adattano in tempo reale ai colori dello schermo, a prescindere che sia un monitor o un televisore, in modo simile a quanto accade con la tecnologia Ambilight di Philips, ma con tante funzioni e personalizzazioni in più.

Questo kit di illuminazione, infatti, saprà farvi immergere in un divertimento multicolore sia in modalità video che musica, il tutto gestibile a proprio piacimento tramite il controllo vocale o app. Per far sì che i colori rispecchino quelli della scena, e per portare l’intrattenimento del vostro home theater al livello più alto possibile, il kit Govee DreamView T1 Pro TV Backlight viene fornito con una piccola videocamera, che cattura i colori sullo schermo e li applica automaticamente alle strisce a LED, nonché alle due barre luminose laterali, che estendono ulteriormente l’illuminazione sulla parete.

Insomma, se stavate aspettando una buona occasione per acquistare questi dispositivi a un prezzo sbalorditivo, il noto produttore vi mette su un piatto d’argento questa possibilità. Non dimenticatevi quindi di passare sulla pagina dedicata che vi abbiamo comodamente linkato e di inserire il codice sconto “GoveeSale” nell’apposita sezione al momento dell’acquisto.

