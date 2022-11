Tra i dispositivi tecnologici più ambiti, il MacBook Air 13 con chip Apple M1 si posiziona sicuramente sul podio. Parliamo di un prodotto talmente ben riuscito da essere spesso preferito al più recente modello con processore M2, anche per quanto riguarda il fattore prezzo. A tal riguardo, vi segnaliamo che il Black Friday Mediaworld propone la versione con SSD da 256GB a soli 999€, che potrebbero sembrare tanti per un qualsiasi notebook pensato per la sola produttività, ma non per questo concentrato di tecnologia di casa Apple, che vanta alcune caratteristiche uniche.

Si parte dal design, tra i più ricercati e copiati dalla concorrenza, fino ad arrivare al sistema operativo macOS, che a breve sarà aggiornato con la versione Ventura, che porterà nuove funzionalità e strumenti inerenti alla produttività, migliorandola ulteriormente. Il MacBook Air 13 è dunque un notebook capace di tenersi aggiornato a lungo, in pieno stile Apple, pertanto non dovreste lasciarvelo scappare a meno di 1.000€, soglia sotto la quale questo portatile non si trova facilmente.

Tutto ruota intorno al chip Apple M1, che garantisce prestazioni di alto livello pur non surriscaldando i componenti interni. L’efficienza del processore è talmente ottima da non richiedere l’ausilio di una ventola, che ha permesso, insieme ad altri fattori, di rendere MacBook Air 13 sottile e leggero, ma con materiali resistenti e di alta qualità.

L’efficienza del chip Apple M1, composto da 8 core lato CPU e 7 core sulla GPU, si ripercuote anche sull’autonomia, che può raggiungere le 18 ore d’utilizzo, praticamente 6 ore in più rispetto alla media del settore. Avrete quindi la certezza di non rimanere mai con la batteria scarica, riuscendo a coprire un’intera giornata lavorativa senza usare il caricabatterie, con la possibilità di avviare anche qualche gioco tra una pausa e l’altra, dove potrete apprezzare la definizione del display e la sua ampia gamma cromatica P3, che assicura il 25% di colori in più rispetto allo spettro sRGB.

A rendere lo schermo ancora più bello da vedere, nonché meno stancante per gli occhi, ci pensa poi la tecnologia True Tone, che regola automaticamente il bilanciamento del bianco in base alla luce ambientale presente in quel momento nella stanza o all’aperto. Un notebook di successo e ancora oggi imbattibile sotto molti aspetti, pertanto non lasciatevi sfuggire l’occasione di acquistarlo a meno di 1.000€ perché non potrebbe ripresentarsi più entro la fine dell’anno.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Mediaworld dedicata a questa offerta, ribandendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questo sconto, visto che non ci è dato sapere a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili.

