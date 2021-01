MacBook Air 2020 a meno di 900€ nelle offerte eBay!

Nuova giornata, nuova tornata di offerte, e qual è il modo migliore per iniziare se non con alcune delle migliori offerte eBay? Se ci seguite, avrete sicuramente notato come il noto portale di compravendita si sia superato negli ultimi giorni, proponendo numerosi prodotti di rilievo e recenti, a prezzi stracciati e ci sono tutte le carte in regola che ciò possa avvenire anche oggi, motivo per cui vi invitiamo a continuare la lettura di questo articolo perché siamo sicuri che ne varrà la pena.

Infatti, tra i numerosi articoli in offerta spicca niente di meno che il MacBook Air 2020 nella classica configurazione base con processore Intel Core i3 di decima generazione, 8GB di RAM e SSD da 256GB. Prima di procedere con la descrizione di questo notebook (anche se la sua popolarità dovrebbe già essere sufficiente per capire le qualità del prodotto), vogliamo soffermarci sul prezzo, dal momento che è sicuramente il fattore più importante di questa offerta, che vi permetterà di portarvi a casa questa portatile Apple a soli 899,90€ invece di 1.229,00€.

Come sapete, riuscire ad acquistare un MacBook Air 2020 a meno di 1.000€ non è facile, soprattutto se si tengono in considerazione gli store più affidabili, ma grazie ad eBay, e Monclick in questo caso, potrete risparmiare centinaia di euro in più, il che rende questa un’opportunità imperdibile per coloro che hanno sempre avuto il desiderio di comprare un notebook targato Apple senza mai riuscire ad approfittare di sconti degni di nota.

Come abbiamo già preannunciato, il MacBook Air 2020 non ha bisogno di presentazioni, ma riteniamo sia giusto sottolineare che si tratta di una macchina affidabile e performante, per non parlare del design sempre alla moda e la cura dei dettagli che spinge tanti produttori a “copiare” la soluzione Apple. Ad essere particolarmente curato è anche il sistema operativo che, a differenza di Windows, si dimostra decisamente più leggero e ottimizzato, nonché fondamentale per coloro che necessitano di strumenti di editing all’avanguardia. Piccolo e leggero anche dal punto di vista fisico, vanta un display da 13″ di una qualità ai vertici della categoria, con risoluzione superiore al FullHD e contrasti incredibili. Inoltre, la tastiera retroilluminata e il Touch ID completano il quadro di quello che, ribadiamo, è senz’altro uno dei notebook più adatti per la produttività.

Dunque, se avete sempre voluto un MacBook ma il prezzo originale vi ha fatto rimanere a debita distanza, questa è l’occasione giusta che stavate aspettando! Detto ciò, vi suggeriamo di visitare la pagina dedicata per scoprire e valutare tutti i prodotti in sconto che possono senz’altro soddisfare le vostre esigenze. Rimane valido il consiglio di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

