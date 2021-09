MacBook Air con chip M1 e 512 GB di memoria, in sconto di 240€ su Amazon!

Come saprete, quando si parla di notebook di fascia alta, l’occhio cade spesso sul MacBook Air di Apple, e non è un caso visto che si tratta di un concentrato di tecnologia, che ha raggiunto livelli mai visti finora soprattutto con il suo ultimo modello. Un dispositivo perfetto sia per lo studio che per esigenze lavorative, il quale ritorna ora su Amazon al suo prezzo più basso, con uno sconto di ben 240,00€.

Grazie a questa offerta, avrete modo quindi di acquistare il MacBook Air 13 a 1.189,00€ anziché 1.429,00€. Un’occasione ottima, anche perché parliamo della variante con ben 512 GB, la quale è quella che noi consigliamo per il semplice fatto che Apple non permette di sostituire in modo semplice l’SSD, così come la RAM. Scegliere il modello con più memoria eviterà quindi di imbattervi nel classico problema della mancanza di spazio libero, un fattore da non sottovalutare, visto che i recenti contenuti multimediali occupano tanti giga, a seguito ovviamente dell’alta qualità che riescono ad offrire i nuovi dispositivi, sia in termini di foto che video.

Come detto, il MacBook Air 13 è un notebook che si addice a diversi utilizzi ed è perfetto soprattutto per i professionisti dell’editing, che potranno beneficiare di software ottimizzati appositamente per il sistema operativo MacOS. Inoltre, coloro che lavoreranno su foto e video rimarranno entusiasti del display Retina e della sua ampia gamma cromatica P3, che vi assicurerà immagini brillanti e dettagliate. Il chip proprietario, oltre a rendere il notebook silenzioso, grazie alla rimozione della ventola, fa uso del Neural Engine, che permetterà al dispositivo di compiere fino a 11.000 miliardi di operazioni al secondo.

Il MacBook Air 13 è sinonimo anche di privacy e autonomia, dal momento che dispone di numerose features volte ad aumentare la sicurezza degli utenti e una batteria capace di raggiungere le 18 ore di utilizzo. Insomma, un prodotto di altissima qualità sotto tutti i punti di vista, come d’altronde è letico aspettarsi da un’azienda come la Apple.

