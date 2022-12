Siamo ormai nel pieno dell’Holiday Season e, grazie agli sconti del periodo, investire i propri risparmi nell’acquisto di nuovi prodotti da utilizzare quotidianamente è davvero fondamentale. Potrete portare a casa moltissimi articoli, tech e non, a prezzi particolarmente imbattibili, nel corso di questo mese. Proprio per questo abbiamo pensato di menzionarvi una delle offerte più interessanti del periodo, applicata proprio sul fantastico MacBook Air da 13″ disponibile a un prezzo ribassato di ben 250€ sullo store Mediaworld!

Al momento potreste fare un upgrade del vostro notebook, acquistando questo modello ad appena 979,00€ invece di 1.229,00€ ma solo per pochissimo tempo. Trattandosi di un dispositivo davvero valido, tra i migliori nella sua fascia di prezzo, vi invitiamo a portare a termine il vostro acquisto fintanto che è disponibile a un prezzo tanto vantaggioso!

Cosa vi garantisce questo fantastico portatile, dotato di processore Apple M-Series, 8 GB di SSD e 256 GB di memoria disponibile? In primis, è fino a 3,5 volte più veloce e gode di una GPU fino a 5 volte più scattante rispetto ai modelli precedenti. La CPU 8‑core non è solo più reattiva rispetto a quella di cui era dotata la generazione precedente, ma essendo anche affiancata agli efficiency core e ai performance core, vi assicura un ritmo particolarmente elevato anche sotto stress. In più, vi permette di consumare la minor energia possibile, in questo modo avrete la possibilità di utilizzare il costo PC anche fuori casa senza paura che si scarichi dopo qualche ora.

L’Apple MacBook Air, infatti, vi assicura fino a 18 ore di durata della batteria ad uso intensivo, l’ideale per chi si sposta con frequenza con il proprio notebook, nel corso della giornata. Non meno importante, le app possono sfruttare al meglio il machine learning, in particolare modo se stiamo parlando di programmi per editing video e foto professionali. Avrete, dunque, la possibilità di ritoccare automaticamente i vostri progetti con risultati eccellenti e rapidi, migliorando drasticamente la precisione di strumenti smart come bacchette magiche e filtri audio con rilevamento automatico e molto altro ancora.

Da non sottovalutare anche l’ottima qualità del display Retina da 13,3″ con risoluzione di 2560×1600 pixel. Grazie a questo pannello, le immagini sul vostro schermo avranno sempre un altissimo livello di dettagli e il testo sarà sempre nitido e ben definito. Inoltre, se avete la necessità di lavorare anche per diverse ore consecutive al costo PC, non dovrete temere di stancare eccessivamente i vostri occhi! Il MacBook Air, infatti, regola in automatico il bilanciamento del bianco e gode dell’ottima tecnologia True Tone. Quest’ultima gestisce automaticamente la temperatura colore dello schermo, impostando sempre la luminosità di schermo più naturale possibile per evitare di affaticare il vostro sguardo.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Mediaworld dedicata a questa offerta, ribandendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questo sconto, visto che non ci è dato sapere a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili. Inoltre, se state ancora cercando dei prodotti per amici e parenti in vista del Natale, vi invitiamo a dare un’occhiata alla nostra rassegna dedicata alle migliore idee regalo del periodo!

Oltre a ciò, vi rimandiamo anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!