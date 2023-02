State pensando da tempo di acquistare un nuovo portatile per accompagnarvi nelle giornate di studio e lavoro, ma aspettavate l’occasione giusta? Il momento perfetto è arrivato, dato che il magnifico MacBook Air con chip M2, uno dei notebook migliori in assoluto sul mercato,è scontato di ben 260,00€ su Amazon!

Il più recente dei portatili marchiati Apple è infatti disponibile a soli 1.269,00€ invece di 1.529,00€, rappresentando dunque un ribasso del 17%. Inoltre, al momento dell’acquisto avrete anche modo di optare per il pagamento in 12 rate mensili da 105,75€, rendendo la spesa ancor più accessibile.

Il MacBook Air è una delle creazioni Apple meglio riuscite: estremamente sottile e leggero, è perfetto per essere portato con sé ovunque, mentre il chip M2 lo rende ultraversatile. Potrete lavorare, studiare, giocare, e semplicemente passare ore a rilassarvi, senza avere mai assistere a rallentamenti.

Il chip M2 ha inaugurato una nuova generazione per Apple, rendendo il MacBook Air incredibilmente performante e veloce, e al contempo massimizzando l’efficienza energetica. La batteria del portatile vi garantirà infatti fino a 18 ore di autonomia, quindi potrete utilizzarlo dal mattino a notte fonda, il tutto senza collegarlo alla corrente.

Un altro punto forte del MacBook Air è il fantastico display Liquid Retina da 13,6″, che supporta fino a un miliardo di colori e trasmetterà immagini brillanti, nitide e incredibilmente dettagliate. Che si tratti di una serie tv, un film, un videogioco o una videochiamata, lo schermo sarà uno spettacolo per i vostri occhi.

A proposito di videochiamate, grazie alla webcam da 1080p del portatile riuscirete a parlare con amici, parenti e colleghi con una qualità mai vista prima, anche in ambienti poco illuminati. Inoltre, i tre microfoni in array cattureranno perfettamente la vostra voce, per farla arrivare sempre forte e chiara ai vostri interlocutori.

Ciò detto, non ci resta che lasciarvi all’offerta, rimandandovi alla pagina di Amazon dedicata al MacBook Air con chip M2. Il nostro consiglio è quello di concludere l’acquisto il prima possibile, dato che lo sconto potrebbe terminare a breve, mentre le scorte disponibili rischiano di esaurire ancor prima!

