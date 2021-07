MacBook e iMac in sconto per tutta la settimana su Mediaworld!

MediaWorld, uno dei punti di riferimento per lo shopping online, esordisce con una nuova tornata di sconti, pensata chiaramente per offrire agli appassionati della tecnologia prodotti hi-tech a prezzi decisamente convenienti. Infatti, vi segnaliamo che, oltre alle consuete offerte giornaliere, il rivenditore ha inaugurato la “Settimana Mac”, con una proposta di MacBook, iMac e accessori valida fino al prossimo 11 luglio.

Come specificato, sono molte le proposte attualmente disponibili sul portale, ma vi suggeriamo di tenere gli occhi puntati sull’ottima offerta relativa al nuovo MacBook Air da 13,3”, attualmente in sconto a soli 1.249,00€, con un risparmio di 180,00€ rispetto agli originali 1.429,00€ necessari per l’acquisto. Caratterizzato da linee minimaliste e disponibile in numerose colorazioni, questo notebook ha sdoganato definitivamente i chip con architettura ARM, garantendo non solo prestazioni di altissimo livello ma anche temperature ottimali.

L’edizione attualmente in sconto può contare su un SoC Apple M1, 8 GB di memoria RAM e 512 GB di spazio d’archiviazione SSD. Vanta anche un bellissimo display IPS con una risoluzione custom da 2560 x 1600 pixel, in grado di rappresentare colori e scene ad un alto livello di dettaglio, dunque vi permetterà di apprezzare tutti i contenuti multimediali come quelli offerti da Netflix e Prime Video. Per quanto concerne, invece, la qualità video, questo dispositivo possiede una GPU a 8 core, che consente di raggiungere notevoli risultati, il tutto grazie ad una grafica fino a 5 volte più rapida e all’adozione del machine learning, una tecnologia che migliora la precisione di tutti gli strumenti smart delle applicazioni professionali.

Il MacBook Air è un dispositivo molto efficiente, sotto il punto di vista dei consumi, sebbene possa cambiare in base all’utilizzo. Con un utilizzo più o meno intenso, garantisce un’autonomia fino a 18 ore, che rappresenta un risultato migliore rispetto a tanti altri dispositivi presenti nella stessa fascia di prezzo di questo notebook. Ed infine, tra le peculiarità, vi citiamo la sua silenziosità, grazie al design privo di ventole.

Insomma, stiamo parlando di un prodotto di altissimo livello, che rappresenta soltanto la punta dell’iceberg delle tante offerte Mediaworld in questa “Settimana Mac”, motivo per cui vi consigliamo caldamente di consultare l’intera proposta del portale al seguente indirizzo, cosicché possiate visionare tutte le soluzioni per poter scegliere l’articolo adatto alle vostre esigenze.

