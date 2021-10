Macchina da caffè DeLonghi Nespresso Essenza Mini ad un super prezzo su eBay!

Mentre su Amazon impazzano le consuete offerte giornaliere e il restock di Nintendo Switch OLED, vogliamo ora passare al setaccio quelle che sono le proposte di eBay, in particolare quelle appartenenti all’iniziativa denominata “Gli Imperdibili”. Quest’oggi, infatti, sono disponibili moltissimi articoli in offerta, come nel caso di macchine da caffè, smartphone, elettrodomestici e tanto altro ancora, il tutto con sconti fino al 50%!

La lista dei prodotti attualmente in promozione è, come da tradizione, lunga e variegata ma, tra le varie offerte, vi consigliamo di dare uno sguardo alla macchina da caffè DeLonghi Nespresso Essenza Mini. Originariamente venduta a 99,90€, solo per oggi è disponibile a “soli” 59,90€, grazie ad uno sconto del 40% che ha abbattuto il prezzo consigliato dal produttore di ben 40,00€!

Essenza Mini è una macchina con un design dalle dimensioni compatte, che permette a tutti i suoi futuri possessori di posizionarla in uno spazio molto piccolo. Grazie alla sua pompa da 19 bar e al sistema di riscaldamento rapido, questo piccolo gioiellino garantisce di servire un caffè perfetto e, con un’ampia gamma di miscele, può soddisfare ogni palato in qualsiasi momento della giornata.

Questa macchina, inoltre, può produrre caffè in due lunghezze programmabili, vale a dire espresso oppure lungo. Il funzionamento è piuttosto semplice ed intuitivo, difatti basta cliccare sul tasto per avviare l’erogazione, assicurando chiaramente la massima qualità possibile. Oltre a ciò, vanta un serbatoio d’acqua removibile da 0,6 litri e la funzione “eco mode” che elimina gli sprechi d’energia.

Insomma, una macchina capace di regalare grosse soddisfazioni agli amanti del buon caffè e, considerando il suo prezzo di vendita, diventa un vero best-buy della categoria. Ciò detto, le offerte de “Gli Imperdibili” non si limitano soltanto a questo prodotto, motivo per cui vi invitiamo a consultare l’apposita pagina del portale.

