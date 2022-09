Se non potete fare a meno di prendere un caffè al giorno per mantenere la concentrazione di cui avete bisogno, e siete soliti prepararlo nel modo classico, perché non rendere la cosa più confortevole e veloce facendoselo preparare da un’ottima macchina del caffè espresso? Oggi c’è un motivo in più per acquistarla, visto che Amazon propone la Lavazza A Modo Mio a meno di 100€ con, in più, una confezione da ben 64 capsule originali.

Si tratta senza dubbio di un’ottima occasione per gli amanti della caffeina, che potranno non solo risparmiare su una macchina del caffè moderna, compatta ed elegante, ma anche sull’acquisto di capsule dato che, come detto, il portale vi regalerà una buona dose di scorte compatibili con questo modello Lavazza.

Realizzata dal noto produttore italiano, la Lavazza A Modo Mio sa come farvi gustare un buon caffè, proprio come quello del bar. Ciò è possibile grazie anzitutto ai 1.250W, più che sufficienti per riscaldare l’acqua in tempi brevi, e alla pressione di 10 Bar, che estrarrà tutta l’aroma e le proprietà contenute nelle capsule.

Allegra e colorata, la Lavazza A Modo Mio è poi una macchina del caffè che si adatta a qualsiasi ambiente, consentendovi quindi di posizionarla dove meglio credete, con la certezza che offra sempre un tocco di vivacità all’arredamento. Le dimensioni di 12 x 21 x 33 cm vi permetteranno di conficcarla in spazi stretti, con la possibilità quindi di collocarla anche fuori dalla cucina o ad esempio in una zona ristoro di un ufficio. Insomma, un prodotto italiano impeccabile e con uno stile che non invecchia mai e, proprio per questo, riteniamo che non dobbiate lasciarvela scappare a questo prezzo.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata al prodotto, invitandovi ad effettuare quanto prima il vostro acquisto, prima che il prodotto torni al suo prezzo originale o, peggio, si esaurisca del tutto!

