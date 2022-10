Se state cercando una macchina da caffè dalle performance senza precedenti, in grado di migliorare la vostra colazione o il vostro momento di break quotidiano, vi invitiamo a dare uno sguardo al modello De’Longhi ESAM4000 disponibile su Mediaworld a un prezzo folle! Per il momento, potrete portarlo a casa al costo di soli 249,99€ invece di 389,00€. Una promozione davvero imperdibile per questo articolo De Longhi, scontato addirittura del 35%!

Questa macchina da caffè automatica, contraddistinta dal funzionamento sia con grani sia con polvere, è dotata di un pannello di comandi super intuitivo ed è regolabile fino a 13 livelli di intensità, in modo tale da preparare la bevanda perfetta secondo le vostre specifiche preferenze. Per questo, trattandosi di un prodotto così interessante e disponibile a un prezzo così vantaggioso, vi invitiamo a effettuare il vostro acquisto fintanto che è ancora disponibile!

Il modello De’Longhi ESAM4000 vi permette di bere un espresso come al bar, ma nella comodità di casa vostra. Grazie a questa macchina automatica De’Longhi, infatti, potrete scegliere lunghezza, aroma e temperatura di ogni caffè che deciderete di preparare. La macchina vi garantirà il perfetto risultato a seconda dei vostri gusti personali, al semplice tocco di un tasto!

In più, il macinacaffè in acciaio è testato e calibrato per garantire una perfetta preparazione ed estrazione dai chicchi o dalla polvere, mentre il gruppo infusori si occupa di dosare e pressare automaticamente la quantità ottimale, garantendovi una bevanda sempre eccellente. Nel caso siate appassionati di cappuccino, inoltre, potrete anche preparare la perfetta schiuma di latte grazie al cappuccinatore manuale. Dunque una macchina top di gamma con le comodità di un articolo professionale, la massima semplicità nella preparazione e un prezzo davvero imbattibile!

Invece, nel caso stiate cercando qualche articolo in super sconto nel corso del mese di ottobre e in vista del Prime Day, non dovreste assolutamente dimenticarvi di passare sulla pagina Mediaworld dedicata, che vi abbiamo comodamente linkato e dare uno sguardo a tutti i prodotti a disposizione.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!