Macchina per caffè automatica Saeco Xelsis scontata di 250€ su Mediaworld

La nostra rassegna stampa dedicata alle offerte prosegue anche questo mercoledì e, dopo avervi segnalato già alcune occasioni imperdibili di questa mattinata, vogliamo ora dedicare un articolo anche a Mediaworld, ed alla sua iniziativa “Solo per Oggi” che, come da titolo, si propone con ottime offerte, valide però solo fino alla mezzanotte di oggi.

In tal senso, per ciò che riguarda le proposte di oggi, il portale sembra abbia voluto un po’ limitarsi sul numero di prodotti in sconto ma, dato che parliamo pur sempre di Mediaworld, le offerte coprono comunque una vasta categoria di prodotti, in particolare gli elettrodomestici per la casa. A tal proposito, vi segnaliamo l’occasione relativa alla macchina per caffè automatica Saeco Xelsis SM7683, che viene oggi scontata di ben 250€.

Si tratta di una soluzione che potremmo definire “professionale”, dal momento che offre tutto quello che servirebbe per prepararsi un caffè proprio come al bar. Stiamo infatti parlando di una macchina per il caffè a cui potrete assegnare ben 6 profili utente personalizzati, il che significa che ogni membro della famiglia potrà rapidamente selezionare il caffè che preferisce. Grazie al display touchscreen a colori, la configurazione e il salvataggio delle impostazioni sarà semplicissimo, così come la pulizia della macchina che, tramite il vapore, pulirà automaticamente l’intero circuito del latte.

La Saeco Xelsis SM7683, inoltre, possiede filtri brevettati che vi garantiranno una qualità del caffè elevata, oltre a prevenire la formazione del calcare. Con questo specifico modello, riuscirete a preparare fino a 5.000 tazze senza decalcificazione. Il serbatoio è da 1,7 litri, mentre la pressione raggiunge i 15 bar, più che adatta per fare un ottimo espresso. Al livello di funzionalità, citiamo la possibilità di riscaldare le tazze, regolare la macinatura e fare una crema di latte tiepida. Insomma, sicuramente una delle migliori macchine per caffè che potete acquistare.

Come al solito, questo non è l'unico prodotto presente in questa iniziativa, motivo per cui vi consigliamo caldamente di consultare l'apposita pagina del portale al seguente indirizzo, cosicché possiate trovare la soluzione perfetta per voi.

