Se state cercando una macchina da caffè dall’ottimo rapporto qualità/prezzo, in grado di migliorare la vostra colazione o il vostro momento di break quotidiano, vi invitiamo a dare uno sguardo al modello Bialetti New Break disponibile su Amazon a un prezzo folle! Per il momento, potrete portarlo a casa al costo di soli 69,90€ invece di 89,90€. Una promozione davvero imperdibile per questo articolo Bialetti, scontato addirittura del 22%!

Questa macchina da caffè in capsule è un’ottimo regalo di Natale per gli amanti del caffè ed è contraddistinta da dimensioni ultracompatte, adatte perfettamente a qualsiasi tipo di cucina e facile da utilizzare. Per questo, trattandosi di un prodotto così interessante e disponibile a un prezzo così vantaggioso, vi invitiamo a effettuare il vostro acquisto fintanto che è ancora disponibile!

Il modello New Break è piccolo, dal design moderno con finiture cromate e linee morbide. È profonda meno di 30cm e sfrutta la caldaia Thermo-Block. Ciò permette alla macchina di preparare bevande eccezionali, fin dal primo caffè, per un espresso sempre caldo.

Non meno importante, unisce funzionalità e praticità: grazie all’espulsione capsule automatica, al cassetto raccoglitore ancora più capiente e al serbatoio che può contenere fino a 0,4 L di acqua, dovrete fare poco e nulla per preparare il vostro espresso. Dunque, non dovreste davvero farvela sfuggire, fintanto che siete ancora in tempo per acquistarla!

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Amazon dedicata all’offerta, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dello sconto o, peggio, dell’esaurimento del prodotto.

