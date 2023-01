Se siete alla ricerca di una buona macchina automatica per il caffè, in grado di offrirvi un’esperienza di degustazione ottima, ma ad un prezzo decisamente contenuto, allora occhio a questa offerta, perché ha come protagonista un modello prodotto da una casa che ha fatto del caffè ben più di un prodotto commerciale.

Stiamo parlando, ovviamente, della nostrana Bialetti: un’azienda che si è da sempre indissolubilmente legata al mondo del caffè, e che produce quelle che sono universalmente considerate le migliori caffettiere moka in circolazione. Insomma, una compagnia che non ha poi bisogno di molte presentazioni in questo settore, e che oggi propone grazie ad Amazon un’offerta a cui riteniamo dobbiate prestare la giusta attenzione.

Sullo store, infatti, è disponibile a prezzo scontato la splendida (e per altro nuovissima) macchina per il caffè in cialde Bialetti Mignog. Un elettrodomestico elegante e funzionale, pensato per offrirvi un ottimo espresso grazie al caffè in cialde, e che originariamente sarebbe venduta al prezzo di ben 142,88€!

Ebbene, grazie ad Amazon, il prezzo oggi proposto è decisamente più basso, grazie ad uno sconto applicato del 37% che vi permetterà di acquistare questa bellissima machina automatica a soli 89,90€, con anche il vantaggio di ricevere a casa ben 32 capsule di caffè di due diverse intensità!

La cosa interessante è anche che questa offerta è attualmente disponibile per tutte e tre le colorazioni della macchina e, dunque, potrete scegliere liberamente se acquistare la Bialetti Mignon nel suo classico colore bianco, o nei più moderni colori rosso e nero, il che non è affatto male se si considera che, proprio la macchina del caffè gode di un design davvero fresco ed accattivante, che la rende anche uno splendido oggetto di design.

Capace di offrire un espresso dal sapore intenso e dalla giusta cremosità (a patto, ovviamente, di utilizzare le capsule originale, benché ne esistano molte compatibili), la Bialetti Mignon raggiunge una pressione massima di ben 20 BAR, capaci di garantire un caffè ottimo in pochissimo tempo.

L’efficiente caldaia termoblock vi garantirà una bevanda sempre alla giusta temperatura, mentre attenzioni nel design, come il cassetto laterale per il deposito delle capsule usate, o il poggia tazzine dalla forma particolare, vi permetteranno di tenere la postazione della macchinetta sempre pulita e ordinata, senza sgradevoli gocciolamenti.

Infine, grazie al doppio tasto di erogazione, avrete la possibilità non solo di erogare caffè espresso, ma anche dei gradevoli caffè lunghi, per un’esperienza del caffè adatta ai vostri gusti e le vostre esigenze.

Insomma, parliamo di un prodotto davvero ottimo e, per questo, vi suggeriamo caldamente di approfittare subito dell’ottimo sconto proposto dal portale, visitando la pagina Amazon dedicata all’offerta, con l’invito ad effettuare subito i vostri acquisti, prima che il prodotto vada esaurito o, peggio, che l’offerta termini del tutto!

