Se siete alla ricerca di una macchina per il caffè piccola e silenziosa, capace però di garantire la bontà di un autentico espresso italiano, la Lavazza Jolie è da sempre la preferita di molti italiani. Parliamo inoltre di un prodotto che si appresta ad essere ottimo anche in vista di un eventuale regalo di Natale, a maggior ragione se si ha la possibilità di acquistarlo a prezzo scontato, con i più molte capsule in regalo.

A darvi questa opportunità d’acquisto è Amazon, che non si limita a proporre la Lavazza Jolie a soli 99,90€ per un tempo limitato, ma anche di omaggiarvi con ben 64 capsule originali “Crema e Gusto”, suddivise in 4 confezioni da 16 capsule l’una. Un’occasione irrinunciabile per gli amanti del caffè, che potranno portarsi a casa una macchina capace non solo di preparare un caffè buono come al bar, ma anche di regalare un tocco di vivacità all’arredamento.

La Lavazza Jolie, infatti, è realizzata con un design allegro e colorato, che ben si sposa con ogni stile d’arredo. Tre sono le colorazioni disponibili, bianca, nera e rossa, tutte facenti parte di questa iniziativa che, ribadiamo, vede uno sconto del 20% sulla macchina da caffè e una buona quantità di capsule in regalo, che potrete utilizzare per mettere subito alla prova le qualità di questo elettrodomestico.

Bastano pochi e semplici gesti per far sì che la Lavazza Jolie inizi a trasformare le capsule in un piacere intenso e profondo per il palato, con la quantità di caffè regolabile tramite un singolo pulsante retroilluminato, facilitandone così l’utilizzo. Se vi capita di lasciare il dispositivo acceso dopo avervi gustato il caffè italiano non preoccupatevi, poiché ci pensa la funzione di spegnimento automatico a spegnere la macchina, esattamente dopo 9 minuti di inutilizzo.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata a questa offerta, ribandendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questo sconto, visto che non ci è dato sapere a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili.

