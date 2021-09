Mafia III Definitive Edition e tanti altri giochi in super offerta nel nuovo bundle di Humble Bundle!

Avete sempre desiderato impersonare la parte die cattivi in un videogioco? Se avete risposto affermativamente, vi farà piacere sapere che fino a questo mercoledì sera, il prossimo 29 settembre, su Humble Bundle è disponibile all’acquisto l’ottimo Humble Be the Bad Guy Bundle. Si tratta di un pacchetto a un prezzo a dir poco risicato, contenente opere del calibro di Mafia III Definitive Edition e Legend of Keepers, oltre che l’evergreen Postal.

Con solo 1 euro sarà quindi possibile ottenere:

Postal Redux

Aumentando l’offerta a10,55€, cifra media di vendita del bundle, si otterrà anche:

Dungeons 3

Postal 2 + Postal 2 Paradise Lost DLC

Con almeno 10,96€, oltre a quanto precedentemente elencato, si avrà infine anche:

Mafia III Definitive Edition

Mafia II Definitive Edition

Legend of Keepers: Carrer of a Dungeon Manager

Oltre a permettervi di fare vostri numerosi titoli a un prezzo super, questo ricco bundle di Humble Bundle vi permette di fare anche una buona azione. Parte dei proventi verranno infatti devoluti direttamente ad associazioni senza fini di lucro, come Whale and Dolphin Conservation.

Vi ricordiamo infine che l’Humble Be the Bad Guy Bundle resterà disponibile all’acquisto solo fino alla sera del 29 settembre, questo mercoledì. Se siete interessati a farlo vostro il nostro consiglio è quindi quello di fare in fretta e acquistarlo tramite il link qui sotto.

» Clicca qui per acquistare l’Humble Be the Bad Guy Bundle «

Tom’s Hardware è partner ufficiale di Humble Bundle. Gli acquisti effettuati tramite i link in questa pagina supporteranno sia la beneficenza che il nostro sito.

