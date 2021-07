Maglia Juventus 2021/22: dove acquistarla al miglior prezzo

Finalmente Adidas e Juventus hanno deciso di svelare al grande pubblico la maglia ufficiale per la stagione calcistica 2021/22. Un prodotto che è fin da subito diventato desideratissimo per tutti i fan della celebre squadra di Torino e che è fin da ora possibile acquistare al miglior prezzo sul mercato.

La maglia Juventus 2021/22 è stata disegnata come tributo allo splendido stadio di casa e celebra infatti il decimo anniversario dall’apertura dell’iconico Allianz Stadium. Le stelle che dominano il design dell’edificio risaltano sul nero delle celebri strisce per aggiungere un tocco di stile extra a un look intramontabile. Bella da vedere e rispettosa dell’ambiente, visto che la maglia Juventus 2021/22 è stata realizzata con materiali riciclati ad alte prestazioni Primegreen.

Ad essere disponibile all’acquisto è sia la versione Authentic della maglia Juventus 2021/22, ossia una esatta replica di quella indossata dai calciatori, sia una versione pensata appositamente per i tifosi, più economica ma comunque di alta qualità.

» Clicca qui per acquistare la maglia Juventus 2021/22 «

