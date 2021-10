Maglietta, felpa e hoodie Homer Simpson a partire da 13€ su TeeTee!

Se siete alla ricerca di un abbigliamento fuori dalle righe, vi informiamo che TeeTee vi darà l’opportunità di acquistare, fino a domani venerdì 15 ottobre, una semplice ma bellissima maglietta dedicata agli amanti dei Simpson. Gli articoli in oggetto, infatti, sono dedicati a Homer, uno dei protagonisti della nota serie televisiva a cartoni animati, nonché padre dell’omonima famiglia.

Con questa offerta, dunque, TeeTee saprà sicuramente acquisire la curiosità di tantissime persone, non solo grazie al fatto che si tratta di abbigliamento dedicato ad una delle serie televisive a cartoni animati più amate di sempre, ma anche grazie alla scontistica, che vi permetterà di acquistare questi articoli di ottima qualità a partire da soli 13€.

Un’offerta, dunque, orientata ai cosiddetti nerd, ossia coloro che amano avere gadget delle proprie serie TV preferite, film cult, libri, action figures, set Lego, edizioni da collezionista di giochi, cofanetti, poster e chi più ne ha più ne metta. Come detto, il portale ha deciso di offrire per le prossime ore una maglietta sulla quale viene stampato Homer Simpson, il quale viene rappresentato insieme ad una ciambella americana ricoperta da glasse colorate che, come saprete, piacciono tanto al noto padre di famiglia.

Come è solito fare il noto portale specializzato nell’abbigliamento nerd, la maglietta non è l’unico articolo acquistabile, dal momento che potrete scegliere anche una bellissima felpa, una hoodie, una canotta o una maglietta specifica per i più giovani, tutte ovviamente rappresentate dal famoso personaggio e tutte di ottima qualità. Come sempre, le taglie vanno dalla S fino alla XXL e anche in questo caso gli articoli sono disponibili nella classica colorazione nera, con infine la possibilità di selezionare se sono rivolte per lui o per lei.

Ribadiamo che le possibilità che vi concede TeeTee sono a tempo limitato, quindi vi consigliamo di andare subito sulla pagina della promozione, cosicché possiate scegliere il vostro articolo che più si adatta alla stagione in corso.

