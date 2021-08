Magliette, gadget e accessori gaming: tanti sconti per la EMP Gaming Week!

Dopo numerose segnalazioni di promozioni legate alla Gaming Week di Amazon, in questo caldo fine settimana c’è ancora spazio per l’iniziativa da poco inaugurata da EMP, che permette a tutti gli appassionati del videogioco di acquistare molteplici magliette, gadget e accessori gaming, il tutto con sconti che possono toccare una percentuale del 50%, solo in alcuni casi, sfruttando un coupon.

Per poter ottenere uno sconto è necessario utilizzare appunto un buono sconto e seguire pochi e semplicissimi passaggi. Innanzitutto, bisogna selezionare il prodotto che soddisfa le vostre esigenze, appartenente chiaramente alla categoria gaming del portale, e successivamente inserirlo nel carrello. Una volta compiuti questi passaggi, è necessario inserire il codice “NICE” nell’apposito capo dall’applicazione per smartphone, e poi completare l’ordine.

Per quanto concerne invece i prodotti di punta di questa nuova tornata di sconti, la promozione in questione coinvolge un gran numero di articoli, pensati per lo più agli amanti del videogioco. Difatti sono presenti capi d’abbigliamento per e-Sports ed accessori. Non mancano anche numerosi componenti per il vostro setup come mouse, tastiere e cuffie da gaming.

Stiamo parlando, insomma, di un’occasione davvero imperdibile e, sicuramente, da cogliere al volo per poter portarsi a casa tantissimi prodotti a prezzi decisamente vantaggiosi. Ad esempio, potrete acquistare la statuetta di Majora’s Mask di The Legend of Zelda: Majora’s Mask a 84,99€ anziché 99,99€, oppure l’action figure di Master Chief di Halo: Infinite a 59,49€ al posto di 69,99€. In alternativa, il nostro consiglio è quello di acquistare la statua di Link di The Legend of Zelda: Breath Of The Wild a 89,24€ invece di 104,99€.

Insomma, proprio come nel suo stile, EMP ha nuovamente inaugurato una promozione che vi permetterà non solo di trovare bellissimi articoli, ma anche di acquistarli a prezzi incredibili, per quesot motivo vi consigliamo di visitare l’apposita pagina del portale, cosicché possiate trovare il prodotto che meglio si addice ai vostri gusti.

Prima di lasciarvi ai vostri acquisti, è il momento di ricordarvi di seguirci anche su Telegram e dunque di iscrivervi ai nostri quattro canali dedicati a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi, dove sarete costantemente aggiornati sulle migliori promozioni del momento. Buono shopping!

N.B.: i prezzi non includono lo sconto.

La nostra selezione prodotti

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!