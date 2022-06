Se siete alla ricerca di cosmetici, trattamenti per viso e corpo o fragranze a un prezzo davvero scontato, vi consigliamo caldamente di sfruttare la promozione attiva da Douglas. Lo store ha appositamente creato una sezione chiamata Summer of Beauty, in cui non solo potrete trovare moltissimi articoli già in ribasso fino al 40% ma avrete anche la possibilità di ricevere dal 20% al 25% di sconto sul resto dei prodotti, grazie a 2 codici sconto.

Il coupon ENJOY20 andrà utilizzato nel caso abbiate deciso di portare a casa prodotti che non raggiungano un totale di 69€, mentre ENJOY25 potrà essere applicato solo partendo da una spesa minima di 69€ in su. Douglas è ormai un punto di riferimento nel mondo della cosmesi grazie agli oltre 400 marchi di cui dispone, partendo dai più convenienti come Deborah e Pupa, fino ai grandi marchi del settore luxury tra cui Dior e Gucci. Per questo vi invitiamo caldamente a portare a termini i vostri acquisti, fintato che la promozione è ancora attiva!

Nella sezione potrete trovare davvero di tutto a vostra disposizione, a partire da lozioni per il viso o per il corpo fino a Eau de Parfum ed Eau de Toilette a marchio Dolce&Gabbana, Bulgari e molto altro ancora. Tra le proposte più interessanti c’è indubbiamente il Lancôme Coffret Génifique Starter Kit che potrete acquistare al prezzo di 31,99€ invece di 39,99€, grazie al codice ENJOY20. Questo set, disponibile in esclusiva da Douglas, contiene i best seller del brand per risultati anti-età eccezionali e un buono sconto da 20€ da utilizzare sui vostri prossimi acquisti Lancôme.

Il cofanetto è l’ideale per una skincare intensa che vi assicuri una pelle radiosa e compatta, più forte e giovane nel corso di pochissimi utilizzi. I prodotti al suo interno sono l’Advanced Genifique Serum da 20ml, l’Advanced Genifique Yeux da 5ml e il Renergie Multi Lift Ultra da 15 ml: il primo è pensato per essere applicato su tutto il viso, idratandolo in profondità, il secondo per la delicatissima zona del contorno occhi e infine il terzo articolo è lo step finale, con un drastico effetto lifting e rimpolpante sulla vostra pelle.

Se siete interessati a dare uno sguardo anche ad altri numerosi articoli che godono di sconti super validi in questo periodo di ribassi estivi, non dovreste assolutamente dimenticarvi di passare direttamente sulla pagina Douglas dedicata.

N.B. Ricorda di inserire il coupon ENJOY20 o ENJOY25 nell'apposita sezione del carrello prima di completare il pagamento.

