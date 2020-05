Maneater: acquistalo ora con il 20% di sconto su Instant Gaming!

Nonostante sia sbarcato ufficialmente sul mercato solamente nella giornata di ieri, Maneater, peculiarissimo GDR open-world di Tripwire Interactive che ci vedrà nientepopodimeno che nelle pinne di uno squalo, è fin da ora disponibile su Instant Gaming a soli 26,49 euro, ossia con ben il 20% di sconto rispetto al prezzo di listino. Un’ottima offerta, quindi, che ci permette di immergerci nelle fredde e pericolose acque del titolo ad un prezzo assolutamente notevole già da subito.

Maneater è un titolo divertente, in grado di intrattenere il giocatore per un buon quantitativo di ore. Come riporta anche la nostra recensione, infatti: “Maneater è un titolo assolutamente onesto, conscio della propria natura e in grado di offrire un’esperienza di gioco leggera, fresca e divertente. Non aspettatevi certo un capolavoro, e del resto sarebbe decisamente sbagliato farlo, ma quanto imbastito da Tripwire Interactive in Maneater è decisamente valido e in grado di regalare senza troppi problemi una decina buona di ore di puro divertimento. Peccato solo per un sistema di controllo un po’ troppo impreciso, ma per il resto essere uno squalo non è mai stato così divertente.”

Come al solito non ci è purtroppo dato sapere per quanto Maneater resterà disponibile con ben il 20% di sconto su Instant Gaming: il nostro consiglio, nel caso in cui siate interessati a fare vostro il ShaRkPG di Tripwire Interactive, è quindi quello di fare decisamente in fretta. Potete acquistare il titolo nella sua versione digitale per PC a soli 26,49 euro seguendo comodamente il link qui sotto:

» Clicca qui per acquistare Maneater a prezzo scontato «

