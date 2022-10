La seconda giornata delle offerte Prime Day è in corso, con sconti su moltissimi prodotti riservati ai clienti del servizio di Amazon. Tra questi vi sono svariati articoli utili per il periodo invernale che sta per arrivare, come quello che vi presenteremo in questo articolo.

Lo scaldamani ricaricabile di Ocoopa è infatti attualmente in offerta a 23,99€, mentre originariamente viene venduto a 29,00€. Questo però non è tutto, dato che lo store rende disponibile un ulteriore coupon di 5€, valido fino al 31 ottobre; acquistando l’articolo durante il Prime Day lo pagherete dunque solamente 18,99€, una vera occasione imperdibile!

Questo scaldamani si riscalda fino a 55° su entrambi i lati, assicurandovi la giusta preparazione per le giornate fredde in arrivo. Date le sue dimensioni facilmente tascabili (è grande quanto un palmo), potrete portarlo con voi ovunque: in ufficio, allo stadio, in montagna, e in qualsiasi situazione dove vogliate avere un supporto in più per rimanere al caldo.

Vi basterà infatti tenere premuto l’interruttore posto davanti al dispositivo per rilasciare il calore, che durerà oltre 90 minuti. Avrete a disposizione tre livelli di temperatura tra cui scegliere, trovando quello perfetto per le vostre esigenze; il circuito è invece ottimizzato per garantire la massima sicurezza ed efficienza, rendendo lo scaldamani di Ocoopa duraturo.

Oltre alla sua normale funzione di scaldamani, potrete utilizzare il dispositivo anche come power bank, collegandolo al vostro smartphone tramite il cavo USB-C; la batteria da 5200mAh riuscirà infatti a darvi una grande autonomia, e quando sarà scarico vi basterà collegarlo a una presa tramite per caricarlo.

Insomma, parliamo di un prodotto estremamente utile e versatile, che visto il prezzo vi consigliamo di prendere il prima possibile, consultando la pagina Amazon dedicata allo sconto. Ovviamente, vi ricordiamo di inserire anche il coupon da 5€ al momento dell’acquisto, per risparmiare ancora di più rispetto alla tariffa già scontata per il Prime Day.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!