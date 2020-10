Mario Kart Live Home Circuit: ecco dove acquistarlo al miglior prezzo

Aggiornamento 12 ottobre 2020: manca pochissimo al lancio di Mario Kart Live Home Circuit, approfittatene prima che sia troppo tardi!

Tra i numerosi annunci fatti da Nintendo per celebrare i 35 anni di Super Mario, tra cui Super Mario 3D All Stars e il bellissimo Game & Watch Super Mario Bros, la celebre casa nipponica ha deciso di tirare fuori dal cappello un prodotto decisamente ambizioso, in grado di fare la gioia di tantissimi bambini e non solo. Mario Kart Live Home Circuit, che è atteso ufficialmente il prossimo 16 ottobre, promette infatti di portare la celebre avventura della famosa saga in realtà aumentata. Un qualcosa di fantastico, di cui potete avere un piccolo assaggio nel trailer qui sotto. Sebbene manchi quindi ancora un mese al lancio di Mario Kart Live Home Circuit, il titolo è fortunatamente prenotabile fin da ora a quello che è il miglior prezzo sul mercato.

A rendere il tutto più interessante è poi il fatto che Nintendo ha deciso di distribuire due differenti versioni del titolo, una dedicata a Super Mario e l’altra all’altrettanto simpatico Luigi. Entrambe le confezioni, oltre al kart dedicato al personaggio prescelto, conterranno inoltre il gioco, 4 porte e due segnalatori di curve, ossia tutto il necessario per poter creare la pista dei propri sogni direttamente a casa. Mario Kart Live Home Circuit sembra quindi essere l’ennesimo colpo di genio di Nintendo, un titolo in grado di regalare tante emozioni, ore di gioco e, soprattutto, tanto tanto divertimento. Il tutto ovviamente al migliore prezzo disponibile sul mercato!

