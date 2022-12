Come vi abbiamo segnalato in mattinata, non sono poche le offerte che si stanno affacciando su questa ultima settimana dell’anno, e se Amazon ha da poco annunciato l’avvio di una serie di offerte pensate proprio per questi ultimi giorni del 2022, dobbiamo dire che anche eBay non si sta dimostrando da meno, proponendoci un mucchio di prodotti a prezzi davvero molto interessanti.

Un esempio della buona qualità di questi sconti? Indubbiamente è nel prezzo proposto per lo splendido Mario + Rabbids Sparks of Hope, apprezzatissimo titolo sviluppato da Ubisoft Milano, e sequel della serie Mario + Rabbids, in cui i conigli nati, originariamente, come folli antagonisti di uno spin off della serie Rayman, si incontrano e “fondono” ai popolarissimi personaggi dell’universo di Super Mario!

Un titolo eccezionale, sia in termini di realizzazione che di gameplay, tanto da essersi guadagnato il plauso non solo del pubblico, ma anche della stampa specializzata, e che oggi potrà essere vostro ad u prezzo davvero imperdibile, pur vero che questo stesso gioco era stato già scontatissimo nel periodo natalizio. Quello di oggi, tuttavia, è forse il prezzo più basso mai visto in circolazione, giacché parliamo di appena 29,90€, contro contro i 50,99€ del prezzo originale!

Un affare non da poco, specie considerando che parliamo di un titolo che non è approdato da molto sul mercato, e che può essere più che valido come regalo dell’ultimo momento da fare o da farsi, magari anche in vista della prossima Befana.

Del resto, parliamo di un gioco davvero molto divertente, capace di tenervi incollati allo schermo grazie alla sua campagna intrigante e ottimamente strutturata, complice un gameplay dinamico e ben bilanciato, che fa proprie molte delle meccaniche del mondo degli strategici in tempo reale, pur restando accessibile anche ad un pubblico non particolarmente avvezzo al genere.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina eBay dedicata all’offerta, con l’invito ad effettuare subito i vostri acquisti, così che possiate accaparrarvi questo ottimo titolo per Nintendo Switch prima che essa vada esaurito o, peggio, che l’offerta termini del tutto!

