Se siete alla ricerca di uno splendido videogame da regalare (o da regalarvi), e la console a cui fate riferimento per i vostri acquisti è Nintendo Switch? Allora fermatevi qui, perché quella che vi proponiamo è un’offerta davvero imperdibile, con protagonista uno dei titoli migliori mai pubblicati per la console Nintendo, senza contare che si tratta, indubbiamente, di uno dei migliori giochi dell’anno!

Come avrete capito, stiamo parlando dello splendido Mario + Rabbids Sparks of Hope, apprezzatissimo titolo sviluppato da Ubisoft Milano, e sequel della serie Mario + Rabbids, in cui i folli conigli della casa transalpina si incontrano (e scontrano) con i popolarissimi personaggi dell’universo di Super Mario!

Già protagonista di qualche sconto nel corso delle ultime settimane, Mario + Rabbids Sparks of Hope torna oggi alla ribalta grazie ad una nuova promo, che propone con un taglio del 18% non sulla standard edition, ma sulla sua “Cosmic Edition”, che include, oltre al gioco, anche alcuni contenuti digitali aggiuntivi con cui armare i vostri eroi!

Il prezzo è ottimo,perché parliamo di appena 49,99€ contro i 60,99€ del prezzo originale, per un’edizione che, come detto, include anche qualche piccolo extra, che non dispiace mai, specie se si parla di un titolo come questo che, credeteci, farà la gioia anche di quanti non hanno ancora messo mano, dopo anni, allo splendido Mario + Rabbids Kingdom Battle, ovvero al capitolo precedente.

Forte di un gameplay dinamico e ben bilanciato, che fa proprie molte delle meccaniche del mondo dgli strategici in tempo reale, pur restando accessibile anche ad un pubblico non particolarmente smaliziato, Sparks of Hope è un gioco immenso e complesso, che ci vedrà protagonisti, insieme a Mario, Luigi, Peach e le loro folli versioni Rabbids, di un’avventura in giro per lo spazio, ambientata su 5 diversi pianeti.

Divertente, dinamico e ottimamente bilanciato, Sparks of Hope è un titolo ricco e variegato, capace di tenervi incollati allo schermo grazie alla sua campagna intrigante e ottimamente strutturata, tanto che, non ha caso, ha ottenuto un successo clamoroso sia di critica che di pubblico, confermandosi come uno dei migliori titoli del 2022!

