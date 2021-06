Mario + Rabbids Sparks of Hope: dove acquistarlo al miglior prezzo

Inutile girarci attorno: una delle più grandi e apprezzate sorprese della conferenza Ubisoft dell’E3 2021 è stata senza ombra di dubbio alcuna Mario + Rabbids Sparks of Hope, seguito dell’apprezzatissimo titolo di qualche fa. Un gioco odi cui si vociferava da ormai un po’ di tempo e che ora è finalmente diventato realtà.

A separarci da Mario + Rabbids Sparks of Hope sono purtroppo ancora diversi mesi, visto che l’opera di Ubisoft Milano uscirà sul mercato solo in un non meglio precisato 2022, ma è fin da ora possibile ingannare l’attesa sia prenotandolo a quello che è il miglior prezzo sul mercato che grazie ai prossimi Amazon Prime Day.

9 eroi tra cui scegliere, tante abilità differenti, boss fuori di testa e molto altro ancora: Mario + Rabbids Sparks of Hope sembra avere fin da ora tutte le carte in regola per bissare il successo del predecessore e regalarci così un’altra esperienza di primissimo livello. Il tutto come sempre ovviamente a quello che è il miglior prezzo sul mercato.

Per ora non si hanno notizie in merito a possibili Limited o Collector’s Edition del gioco. Sarà in ogni caso nostra cura aggiornare questo articolo con nuovi informazioni appena saranno rese disponibili, oltre che ovviamente anche con ulteriori offerte per il preorder del gioco. Mario + Rabbids Sparks of Hope è in ogni caso fin da ora prenotabile a quello che è il miglior prezzo sul mercato.

