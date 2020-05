Marvel’s Avengers: ecco dove acquistarlo al miglior prezzo

Ottime notizie per tutti coloro che sono rimasti affascinati negli ultimi anni nell’epopea del MCU: il prossimo 4 settembre 2020 sbarcherà infatti ufficialmente sul mercato Marvel’s Avengers, videogioco di Crystal Dynamics e Square Enix attesissimo da pletore di appassionati da oramai diversi anni. Impersonare i paladini della giustizia usciti dall’incredibile fucina creativa di Marvel è infatti un’occasione assolutamente da non perdere e, nonostante manchino ancora diversi mesi al rilascio ufficiale del titolo, Marvel’s Avengers è già prenotabile ad un prezzo più che interessante sul mercato.

Essendo Marvel’s Avengers un titolo attesissimo da tantissimi fan non potevano ovviamente mancare numerose edizioni dell’opera di Square Enix e Crystal Dynamics, colme di contenuti aggiuntivi e bonus per i più appassionati. Come sempre diversi rivenditori propongono anche dei particolari bonus pre-ordine e, ad esempio, prenotando il titolo da Gamestop si otterrà in regalo una bellissima steelbook e una serie di contenuti digitali, mentre da Amazon otterremo tali contenuti digitali e anche un fumetto. Bando però ora alle ciance ed immergiamoci in quelle che sono le edizioni di Marvel’s Avengers.

Standard Edition

L’edizione base, contenente praticamente solo il gioco. Si tratta come sempre dell’edizione perfetta per tutti coloro che vogliono semplicemente divertirsi con il titolo in questione, senza gingilli e bonus vari. A rendere il tutto più interessante è comunque, come dicevamo poco fa, il fatto che anche con tale edizione base è possibile ottenere i bonus pre-ordine da alcuni rivenditori selezionati.

Deluxe Edition

Un’edizione particolarmente accattivante, contenente oltre al gioco base e ai contenuti aggiuntivi precedentemente elencati, anche un pacchetto di costumi Ossidiana per gli Avengers, ossia Captain America, Iron Man, Black Widow, Thor, Hulk e Ms. Marvel. In aggiunta a tutto ciò otterremo anche sei targhe Ossidiana per personalizzare gli elementi estetici del titolo e un mese di abbonamento a Marvel Unlimited, un servizio dedicato ai fumetti del celebre editore. A completare il tutto è infine il fatto che tale edizione ci permetterà di giocare a Marvel’s Avengers con tre giorni d’anticipo rispetto agli altri utenti.

Collector’s Edition

Non poteva ovviamente mancare per Marvel’s Avengers anche una Collector’s Edition, contenente, oltre a quanto già descritto per le precedenti edizioni, anche una statuetta di ben 30cm di altezza di Captain America, una statuina bobblehead di Hulk, la fibbia di Black Widow, un portachiavi rappresentate il martello di Thor, il progetto dell’armatura di Iron Man, la spilla onoraria di Kamala Khan e la foto di gruppo degli Avengers. Un’edizione decisamente interessante, no?

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!