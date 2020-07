Marvel’s Avengers: prenotalo ora all’incredibile prezzo di 44,99€ su Mediaworld!

Tra i titoli più interessanti attesi nei prossimi mesi possiamo sicuramente trovare Marvel’s Avengers, con l’avventura di Crystal Dynamics e Square Enix che promette di fare faville e di rendere finalmente giustizia al leggendario team di supereroi anche in ambito videoludico. Un titolo che sbarcherà sul mercato il prossimo 4 settembre, ma che Mediaworld ha deciso di mettere in fortissimo sconto già ora, proponendone il preordine a soli 44,99 euro sia per PS4 che per Xbox One. Un’offerta incredibile, che ci permette di recuperare fin da ora l’atteso gioco con un risparmio di ben 30 euro rispetto al prezzo di lancio.

A rendere tale offerta ancor più allettante ed interessante è poi il fatto che qualche settimana fa Square Enix ha confermato come chiunque possieda il titolo su Xbox One o PS4 potrà ottenere in modo totalmente gratuito anche la versione per, rispettivamente, Xbox Series X e PS5. Un’ottima occasione, quindi, sia per preordinare un titolo potenzialmente spettacolare ad un prezzo incredibile sia per cominciare a costruirsi una piccola libreria digitale per l’attesissima next gen.

Purtroppo non ci è dato sapere fino a quando Marvel’s Avengers resterà disponibile al preordine su Mediaworld all’incredibile prezzo di 44,99 euro: il nostro consiglio è quindi quello di approfittarne il prima possibile e assicurarsi quella che ha tutte la carte in regola per essere una grande sorpresa della prossima stagione videoludica. Di seguito potete trovare comodamente i link sia per la versione PS4 che Xbox One di Marvel’s Avengers.

