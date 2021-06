Marvel’s Guardians of the Galaxy: dove acquistarlo al miglior prezzo

Uno degli annunci più eclatanti dell’E3 2021 è senza ombra di dubbio alcuno stato Marvel’s Guardians of the Galaxy, titolo di Eidos e Square Enix dedicato ai celebri e irriverenti Guardiani della Galassia. Il gioco, subito diventato attesissimo dai fan, uscirà sul mercato il prossimo 26 ottobre.

Ancora qualche mese ci separa quindi dal lancio del gioco, con l’attesa che può fortunatamente in parte essere ingannata sia prenotando il gioco al miglior prezzo sul mercato che grazie ai prossimi Amazon Prime Day.

Un’opera come Marvel’s Guardians of the Galaxy non poteva ovviamente esimersi dallo sbarcare sul mercato in numerose edizioni diverse. Vediamo insieme quali sono.

Standard Edition

* Volete semplicemente giocare a Marvel’s Guardians of the Galaxy senza perdervi in gadget al minor prezzo possibile? A fare al caso vostro è allora come sempre la Standard Edition del gioco, contente tutto il necessario per buttarsi subito in azione il giorno di lancio.

Edizione Deluxe Cosmica

Siete dei fan sfegatati dei Guardiani della Galassia? In tal caso non potete perdervi l’Edizione Deluxe Cosmica di Marvel’s Guardians of the Galaxy, contenente oltre al gioco base tutta una serie di bonus decisamente interessanti. Steelbook, artbook con copertina rigida, colonna sonora digitale e due costumi esclusivi per Star Lord. Non male, no?

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!