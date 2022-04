Amazon ha deciso di rallegrare questi ultimi giorni di aprile per i possessori di PlayStation 4 e 5 proponendo una delle migliori esclusive Sony degli ultimi anni a meno di 20 euro. Stiamo ovviamente parlando dell’ottimo Marvel’s Spider-Man, opera di Insomniac che è stata in grado di catturare l’essenza del personaggio in un titolo di grande qualità e che potete portarvi ora a casa a soli 19,99 grazie ad Amazon.

Nel caso vogliate ottenere l’offerta completa dedicata al simpatico supereroe, o nel caso possediate già Marvel’s Spider-Man, a essere in forte sconto è anche la sua espansione stand-alone Marvel’s Spider-Man Miles Morales, venduta sempre su Amazon a soli 36,99€ invece dei 59,99€ di listino. Insomma, se amate il celebre personaggio Marvel grazie ad Amazon avete decisamente di cui divertirvi.

Marvel’s Spider-Man è del resto un gioco di altissimo livello, che nella nostra recensione abbiamo descritto come: “un’altra esclusiva di peso che i possessori di PlayStation 4 e, in particolare, gli amanti dei free roaming e dei giochi a stampo supereroistico non devono lasciarsi sfuggire”. Farlo proprio a meno di 20 euro vuol insomma dire portarsi a casa una delle esperienze migliori disponibili per PlayStation insieme a tante ore di divertimento.

