Se dovessimo stilare una classifica dei cosmetici che non possono mai mancare nel beauty case di chiunque, metteremmo sicuramente al primo posto il mascara. Quando si realizza un trucco occhi elaborato, è proprio questo prodotto che vi consente di dare il tocco finale, regalandovi uno sguardo intenso e magnetico. Allo stesso tempo è sempre mascara ad essere il migliore alleato del vostro look di tutti i giorni, poiché vi permette di avere un tocco di luce sullo sguardo e un aspetto più sano e curato anche senza avere una base makeup molto marcata. Dunque, è uno dei cosmetici più sfruttati in qualsiasi occasione, per questo va scelto con la massima cura per le vostre necessità e per le caratteristiche offerte dal prodotto di per sé.

Fin dalla sua nascita, il mascara si è fatto strada nel mondo della bellezza per l’effetto estremamente avvenente e per le numerose declinazioni che ne sono derivate nel corso degli anni a seguito di mode differenti, di culture diverse e di prospettiva d’estetica estremamente variegate. Dunque il fascino dello sguardo si è rivelato estremamente eclettico fin dagli inizi e il mascara è mutato, si è moltiplicato, migliorato moltissimo nel corso del tempo riuscendo ad assicurare dei trucchi occhi eccellenti e tutti di genere diverso. Dall’effetto ciglia finte, folto e denso, fino a quello naturale e allungante, leggero e facile da stendere anche per i meno esperti. Per questo, data l’enorme varietà di proposte sul mercato, scegliere un cosmetico dei molti senza ponderare l’acquisto è più che sbagliato.

Nella nostra guida, vi spiegheremo nel dettaglio quanto sia importante comprendere quale siano le vostre necessità, quali siano gli effetti assicurati da determinati mascara e perché dovreste dare la massima attenzione all’applicatore che vi viene fornito. Inoltre, osserveremo da vicino alcuni dei prodotti più validi e interessanti sul mercato, per finish, per tipologia e anche per prezzo. Passeremo dai grandi classici del mercato luxury, come Chanel, fino a brand più giovanili e popolari, come l’imbattibile L’Oréal. Dunque ce ne saranno per tutti i gusti, per tutte le tipologie di ciglia e anche per tutti i budget, senza alcuna esclusione.

I migliori mascara

Mascara Benefit They’re Real Magnet

Il mascara Benefit They’re Real Magnet è un prodotto super allungante, pensato per donare alle vostre ciglia un effetto naturale ma piuttosto intenso. Buona parte del successo di questo mascara è dovuto all’innovativo, rivoluzionario scovolino dal cuore magnetico anche vi permette di gestire al meglio la formula ultra-black, arricchita da minerali magnetici. Grazie a questa particolare tecnologia, potrete trascinare il prodotto lungo e oltre le ciglia, per un 40% in più di lunghezza e un effetto super omogeneo. In più il Benefit They’re Real Magnet vi assicura una durata pari a ben 36 ore!

Mascara Pupa Vamp!

Stiamo parlando di uno dei prodotti più conosciuti e iconici di Pupa, rimasto nell’Olimpo dei mascara per anni essendo conveniente ed estremamente efficace sulle ciglia. Il Pupa Vamp! è pensato per garantirvi uno sguardo molto intenso, con un ottimo effetto volumizzante e super fitto. Ovviamente potrete modularlo in base al vostro gusto personale, realizzando un look più o meno naturale in base all’applicazione che preferirete e la texture cremosa eviterà di creare fastidiosi grumi anche su un makeup intenso. Lo scovolino, sinuoso e con fibre morbide e fitte, riesce a gestire grandi quantità di prodotto e consente un rilascio generoso, immediato e uniforme senza dover stratificare esageratamente. In più, la formula Pupa sfrutta uno splendido mix di cere naturali vegetali sintetiche che vi assicurano ciglia morbide, flessibili e più nutrite di prima.

Mascara L’Oréal Paradise Extatic

Anche in questo caso, parliamo di un prodotto pensato per garantirvi un look occhi dal volume intenso, grazie allo scovolino molto morbido e bombato alla base che vi permette un’applicazione piacevole ed estremamente rapida. Il risultato non solo sarà allungante ma anche incurvante e voluminoso, senza grumi, per uno sguardo super intenso. In questo caso, la formula cremosa e delicata arricchita con olio di ricino dalle proprietà allunganti, è pensata anche per occhi sensibili e portatori di lenti a contatto.

Mascara Dior Iconic Overcurl

Il mascara Dior Iconic Overcurl ci porta in ambito prodotti di lusso e, in questo caso, si parla di un prodotto che vi offre un make-up occhi a tutto volume e con curve spettacolari anche per le ciglia più piatte. Si tratta di un prodotto adatto a svariate tipologie di ciglia, pronto a definire e aprire al meglio il vostro sguardo per una durata di 24 ore. Grazie alla formula ricca di nettare di cotone, questo mascara rinforza, ammorbidisce e rende le vostre ciglia ancora più sane dopo ogni applicazione. Inoltre lo scovolino incurvato e super preciso è ottimo da utilizzare anche per chi non è pratico.

Chanel Le Volume

Torniamo a parlare di volume con Chanel Le Volume, che vi assicura ciglia moltiplicate e infoltite dopo pochissimi passaggi. Il meraviglioso mix tra applicatore e formula crea un effetto volume intenso poiché il primo, sviluppato in esclusiva per Chanel, amplifica il volume grazie alla sua forma a dischi sovrapposti e orientati per un risultato ottimale mentre la tecnologia fluida, che si asciuga rapidamente, permette di creare un effetto volumizzante su misura. Inoltre, l’unione di cere e gomma di acacia è l’ideale per fissare la curvatura creata dall’applicatore e ottenere un volume che si intensifica ad ogni passaggio.

Come scegliere il mascara migliore

Come abbiamo già detto, il mascara è il vero protagonista indiscusso del trucco occhi o quantomeno è il cosmetico che riesce a stravolgere maggiormente il risultato finale del vostro makeup. Per ottenere l’effetto perfetto secondo le vostre specifiche necessità, e in base al vostro sguardo oltre che alla vostra tipologia di ciglia, dovrete necessariamente cercare il prodotto giusto. Scegliere il mascara migliore è tutto fuorché facile, poiché dovrete valutare molte più caratteristiche di quanto potreste pensare inizialmente, durante la vostra scelta: formula, applicatore, effetto finale e molto altro ancora.

Generalmente, tutti i mascara sono realizzati appositamente per valorizzare il vostro sguardo, quindi difficilmente troverete un prodotto completamente inefficace. Ma, se avete intenzione di acquistare un cosmetico perfetto per le vostre esigenze, dovrete valutare particolarmente da vicino l’articolo scelto. Per quanto riguarda il makeup, la difficoltà non si trova spesso nello scegliere qualcosa di valido e efficace ma piuttosto di portare a casa qualcosa che riesca a valorizzarvi al 100%, senza compromessi.

Nella nostra guida vi spiegheremo con grande attenzione come osservare e valutare le informazioni più importanti in fase d’acquisto, in modo tale da portare a casa un cosmetico che non solo vi soddisfi ma che riesca a valorizzarvi effettivamente, in tutto e per tutto.

Tipo di ciglia

Applicatore

Formula

Colorazioni

Tipo di ciglia

Prima di acquistare un mascara, dovrete valutare di che tipologia siano le vostre ciglia in modo tale da renderle ancora più radiose e valorizzarle al meglio grazie al prodotto migliore per voi. I prodotti presenti sul mercato sono davvero molti, diversi anche per le tecnologie sfruttate dai brand e comprendere come siano le vostre ciglia al naturale può fare molta differenza se avete intenzione di ottenere un risultato eccellente. Ma quali sono effettivamente le tipologie e quali sono i mascara migliori per ciascuna? Ora vi aiuteremo a capire quali potrebbero essere le vostre e, di conseguenza, il prodotto più giusto per le vostre necessità.

Ciglia corte : non avete uno sguardo particolarmente valorizzato o “allungato” dalle ciglia, di conseguenza dovrete puntare su un cosmetico allungante, che riesca a renderle più folte e intense;

: non avete uno sguardo particolarmente valorizzato o “allungato” dalle ciglia, di conseguenza dovrete puntare su un cosmetico allungante, che riesca a renderle più folte e intense; Ciglia sottili : vi basterà puntare su un mascara volumizzante, pensato in tutto e per tutto per intensificarle e infoltirle, riuscendo a colmare i vuoti in mancanza di makeup;

: vi basterà puntare su un mascara volumizzante, pensato in tutto e per tutto per intensificarle e infoltirle, riuscendo a colmare i vuoti in mancanza di makeup; Ciglia dritte : le ciglia dritte tendono a chiudere molto lo sguardo, per questo è importante acquistare un prodotto incurvante che riesca a creare delle curve naturali;

: le ciglia dritte tendono a chiudere molto lo sguardo, per questo è importante acquistare un prodotto incurvante che riesca a creare delle curve naturali; Ciglia unite: può capitare che si abbiano delle ciglia che, al naturale, siano particolarmente vicina l’una all’altra e non riescano a dare definizione al vostro sguardo, per questo dovrete acquistare un mascara con scovolino di precisione per separarle bene una a una;

Applicatore

Dopo aver valutato quale sia la vostra tipologia di ciglia e aver deciso quale sia il prodotto ideato per rendere al meglio su di voi, dovrete osservare da vicino un altro particolare: l’applicatore. A primo impatto, potreste pensare che si tratti di un elemento secondario, invece stiamo parlando del co-protagonista al fianco della formula scelta dal brand. Una volta capito l’effetto che vorrete ottenere, dovrete concentrarvi sullo scovolino in dotazione che grazie alle sue setole, vi permetterà di prelevare e stendere il prodotto. Anche in questo caso, le varietà sono moltissime anche perché le aziende continuano a crearne di nuovi per ottenere risultati di maggiore qualità e, in aggiunta, molti possono anche essere acquistati separatamente in un secondo momento.

Cosa cambia all’interno e all’esterno di un applicatore? Materiale, forma e ovviamente risultato finale, proprio per questo si tratta di una caratteristica da non sottovalutare assolutamente. In questa breve lista vi guideremo tra le varie tipologie, spiegandovi le differenti “funzioni” che possono avere e quanto possano influenzare il vostro trucco occhi:

Lo “standard” : si tratta dello scovolino più semplice e ordinario, quello comunemente utilizzato per mascara che non devono avere effetti particolari ma semplicemente andare a scurire le ciglia. Infatti, non vanta particolari funzioni se non semplicemente evidenziarle in maniera leggera e naturale. Generalmente ha una forma tubolare con setole fitte ma poco spesse e, in alcuni casi, è provvisto di una punta di precisione per rifinire i punti più difficili e applicare il prodotto anche sulla rima cigliare inferiore;

: si tratta dello scovolino più semplice e ordinario, quello comunemente utilizzato per mascara che non devono avere effetti particolari ma semplicemente andare a scurire le ciglia. Infatti, non vanta particolari funzioni se non semplicemente evidenziarle in maniera leggera e naturale. Generalmente ha una forma tubolare con setole fitte ma poco spesse e, in alcuni casi, è provvisto di una punta di precisione per rifinire i punti più difficili e applicare il prodotto anche sulla rima cigliare inferiore; Il curvo : si tratta dell’applicatore leggermente piegato, mediamente sottile e lungo, ideato per incurvare le vostre ciglia più facilmente, scorrendo dalla base fino alle punte in un movimento fluido e rapido;

: si tratta dell’applicatore leggermente piegato, mediamente sottile e lungo, ideato per incurvare le vostre ciglia più facilmente, scorrendo dalla base fino alle punte in un movimento fluido e rapido; L’ovale : in questo caso parliamo di uno degli scovolini più massicci, dotato di setole più fitte rispetto agli altri, dunque l’ideale per afferrare molto mascara e distribuirlo in abbondanza su tutte le ciglia, infittendo la rima superiore e rendendola particolarmente voluminosa e intensa; la zona più grande è pensata per coprire gran parte delle ciglia mentre la parte finale è perfetta per andare a rifinire con attenzione i possibili vuoti rimasti;

: in questo caso parliamo di uno degli scovolini più massicci, dotato di setole più fitte rispetto agli altri, dunque l’ideale per afferrare molto mascara e distribuirlo in abbondanza su tutte le ciglia, infittendo la rima superiore e rendendola particolarmente voluminosa e intensa; la zona più grande è pensata per coprire gran parte delle ciglia mentre la parte finale è perfetta per andare a rifinire con attenzione i possibili vuoti rimasti; Il piramidale : simile all’applicatore ovale ma più largo alla base e sempre più piccolo verso la punta, con setole piccole e fitte, l’ideale per incurvare e infittire entrambe le rime ciliari;

: simile all’applicatore ovale ma più largo alla base e sempre più piccolo verso la punta, con setole piccole e fitte, l’ideale per incurvare e infittire entrambe le rime ciliari; A clessidra : ottimo scovolino per unire effetto allungante ed effetto volumizzante, riuscendo a districare e gestire le ciglia in maniera completa e omogenea;

: ottimo scovolino per unire effetto allungante ed effetto volumizzante, riuscendo a districare e gestire le ciglia in maniera completa e omogenea; A pallina: di dimensioni molto ridotte, pensato per catturare tutte le ciglia, anche le più fini e diradate nei punti più difficili, come l’angolo interno dell’occhio. Vi consente di gestire con estrema attenzione anche le zone più piccole e non è l’ideale se avete ciglia pesanti, dritte o che tendono verso il basso;

Formula

Andiamo a un altra caratteristica fondamentale nell’acquisto del vostro mascara, ovvero la formulazione e i materiali scelti. Molti dei prodotti in commercio condividono l’utilizzo di composti di cere e resine che hanno il compito di avvolgere le ciglia aumentandone lo spessore e pigmentandole ulteriormente ai fini di un effetto naturale oppure estremamente evidente. A questi si aggiunge anche un altro importante elemento, ovvero l’acqua che varia sensibilmente in base all’effetto finale del mascara.

Per esempio, i prodotti waterproof o meglio impermeabili, sono caratterizzati da conservanti e solventi che gli permettono di durare a lungo e resistere all’acqua. Si tratta di una tipologia adatta per una serata, per una giornata particolarmente lunga in cui non si vogliono avere sbavature di alcun genere poiché tenderanno a rimuoversi con più fatica e in fase di skincare andranno tolti con cosmetici specifici. I mascara volumizzanti hanno una scarsa quantità di acqua al loro interno e sono più densi, in modo tale da sedimentare il prodotto e creare un effetto ciglia finte impeccabile.

I cosmetici dall’effetto allungante, invece, sono quelli che sfruttano maggiormente l’acqua e risultano per questo molto meno pesanti e più facili da stendere in maniera omogenea senza troppe passate. Infine, alcuni prodotti specifici, aggiungono degli ingredienti nutrienti naturali quali oli e sieri, vitamine che non solo idratano le ciglia ma le aiutano a crescere più sane e folte nel corso del tempo.

Colorazioni

Come probabilmente già saprete, ci sono moltissime tinte differenti di mascara sul mercato: dalle più classiche e adatte a un utilizzo quotidiano fino alle più eccentriche, glitterate o addiritrura fluo. Le colorazioni più comuni del mascara sono, ovviamente, il nero o il marrone o marrone particolarmente scuro poiché sono l’ideale per valorizzare e intensificare lo sguardo con il minimo sforzo ma le alternative ormai sono numerosissime.

Potrete acquistare prodotti che consentono non soltanto di aggiungere la ciliegina sulla torta al vostro trucco occhi oppure per valorizzare il colore delle vostre iride sfruttando delle tinte complementari. Dal grigio al bianco, fino al verde, blu o al fucsia: potrete decidere di sbizzarrirvi non solo per un evento speciale, per una festa oppure per delle fotografie editoriali ma anche per creare un makeup ancora più elaborato.