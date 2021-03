Mascherine, termometri a infrarossi e saturimetri in promozione nelle Offerte di Primavera di Amazon

Oggi sono state tante le occasioni che vi abbiamo riportato relative alle offerte di Primavera di Amazon, ed ora è il momento di proporvi gli sconti che vedono protagonisti alcuni dispositivi diventati, purtroppo, fondamentali nell’attuale vita quotidiana come mascherine, termometri ad infrarossi e saturimetri. Tanto è cambiato da quando lo scorso anno, ci trovavamo di fronte ad una vera e propria corsa alle mascherine, dove le disponibilità terminavano in un batter d’occhio ed i tempi di consegna erano estremamente lunghi. Oggi invece questi dispositivi di protezione individuale sono facilmente reperibili come ad esempio nelle offerte di Primavera, dove è possibile risparmiare anche il 30% su questi articoli di uso quotidiano!

Una delle migliori offerte presenti è senza dubbio quella riguardante le mascherine Itaprotect FFP2, che potrete acquistare nella confezione da 40 pezzi a 44,70€ anziché a 67,60€, ossia con uno sconto di quasi 23€! Una delle maggiori particolarità di queste mascherine 100% made in Italy, sta nel fatto che sono state realizzate con l’impiego di ben 5 strati di materiali differenti che, al netto di mantenere la protezione di chi le indossa, evitano persino il fastidioso appannamento degli occhiali.

Le mascherine realizzate da Itaprotect sono poi conservate in delle bustine singole che favoriscono l’igiene e la sicurezza, e che possono esser anche riutilizzate per riporre i dispositivi dopo l’utilizzo. Inoltre acquistando le mascherine Itaprotect, nella confezione avrete anche una scorta di pratici accessori per agganciare gli elastici dietro la nuca, così da preservare le orecchie in caso di indossamento prolungato.

Dovremmo convivere ancora molto con questo genere di prodotti, e le mascherine Itaprotect sono, a questo prezzo una vera occasione da non perdere, ma rimangono una delle tante occasioni che potrete trovare su Amazon. Il nostro consiglio quindi non può che essere quello di visitare la pagina relativa all’iniziativa sulla piattaforma e trovare l’occasione perfetta in base alle vostre necessità. Infine, vi ricordarvi di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram, rispettivamente dedicati a offerte, hardware & tech, abbigliamento e sport e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

