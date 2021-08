Massaggiatori Beurer e altri prodotti per la cura della persona in offerta su Amazon!

La nostra rassegna delle migliori offerte ci riporta ancora una volta su Amazon, per scoprire le offerte relative ai prodotti per la cura della persona, e nello specifico ai massaggiatori e misuratori di pressione del marchio Beurer. Questa promozione, oltre ad essere vantaggiosa dal punto di vista degli sconti, non sarà disponibile a lungo, motivo per cui vi consigliamo di affrettarvi per cogliere al volo quest’incredibile opportunità .

Tra i prodotti in questione, vogliamo segnalarvi l’ottimo massaggiatore Beurer FM 200 Achillomed, ora disponibile al nuovo prezzo di 119,99€ anziché di 199,99€, a seguito di uno sconto del 40% che vi farà avere un risparmio di 80,00€ rispetto al suo prezzo iniziale.

Il tendine di Achille è il tendine più forte del corpo umano e durante il giorno viene sottoposto a sforzi continui e a carichi pensati, soprattutto in atleti, come i corridori, possono verificarsi problemi. Per contrastare tali problemi e alleviarne i dolori, è possibile utilizzare FM 200 Achillomed di Beurer. Attraverso il suo massaggio benefico e mirato, migliora la circolazione e riduce i disturbi, dando sollievo dai fastidi che possono colpire chiunque alla fine di una lunga giornata trascorsa in piedi o dopo una corsa.

La tecnica di massaggio appositamente sviluppata per questi casi consente di contrastare tali disturbi mediante l’azione delle 6 teste rotanti in senso orario e antiorario, regolabile in 2 livelli di velocità al fine di garantire un trattamento più completo. Oltre a ciò, le teste massaggianti possono essere rimosse con estrema facilità per consentirne la pulizia, in modo tale che il vostro massaggiatore possa essere igienizzato al meglio dopo l’uso. Grazie al supporto per il piede totalmente regolabile nell’altezza e nella distanza, avrete una maggiore sensazione di comfort durante l’azione massaggiante. Comodo non trovate anche voi?

