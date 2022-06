Sempre più di moda negli ultimi anni, i massaggiatori cervicali stanno entrando sempre di più nelle nostre case, e i motivi per acquistarne uno sono molteplici. Potrebbe servirvi se soffrite di cervicalgia, per alleviare lo stress a fine giornata, rimettervi da un infortunio o, semplicemente, per concedervi un po’ di relax.

Tuttavia, per quelli di voi che sono alla ricerca del loro primo massaggiatore cervicale o che desiderano sostituire il vecchio modello acquistato anni fa, ci potrebbero essere delle difficoltà all’orizzonte: negli ultimi tempi, i modelli apparsi sul mercato sono numerosissimi, e poiché ciascuno di essi è pensato per venire incontro a funzioni ed esigenze specifiche, scegliere quello giusto può risultare complicato.

La prima regola quando si acquista un massaggiatore cervicale è informarsi bene. Se non vi soffermate sulle tante e diverse opzioni a disposizione, rischierete di spendere soldi inutilmente e di ritrovarvi con un dispositivo che, alla fine, non utilizzerete. Per questo motivo, abbiamo stilato una guida ai migliori massaggiatori cervicali in circolazione. La nostra rassegna comprende i migliori modelli disponibili sul mercato, selezionati in base alla tipologia, la funzione e il rapporto qualità-prezzo.

N.B.: se pensate di utilizzare uno di questi massaggiatori per dei problemi seri o per un trattamento post infortunio assicuratevi prima di consultare uno specialista

I migliori massaggiatori cervicali

AUSOQE.FAMILY | Migliore cervicale a collana

Come suggerisce il prezzo, l’elegante massaggiatore cervicale a collana di AUSOQE.FAMILY è un dispositivo professionale, in grado di coprire ben 6 modalità e 15 diverse intensità. È pensato per venire incontro a esigenze di ogni tipo, dal relax al fastidio, sino al vero e proprio dolore cervicale. Si indossa facilmente e, grazie alla tecnologia Hot Compress, vi darà la sensazione di avere un asciugamano caldo attorno al collo. Viene inoltre fornito con un telecomando che ne semplifica notevolmente l’utilizzo. Per essere un massaggiatore cervicale a collana, il prezzo può sembrare impegnativo. Tuttavia, se considerate tutte le sue funzioni, gli optional e i comfort, vi renderete presto conto che l’investimento è più che vantaggioso.

Renpho shiatsu | Miglior per qualità-prezzo

Se siete in cerca di un massaggiatore cervicale che faccia un po’ di tutto ma non volete spendere troppo, il Renpho shiatsu è ciò che fa al caso vostro. Si tratta di un dispositivo con maniche a U provvisto di tutto ciò che un massaggiatore di questa tipologia dovrebbe possedere: 3 diversi livelli di velocità, funzione di compressione di calore e spegnimento automatico, il tutto con 8 nodi impastanti che simulano il movimento delle dita umane, rendendo il massaggio shiatsu profondo e confortevole. Le maniche sono pratiche da imboccare e realizzate in poliuretano. Il Renpho shiatsu eccelle senza sacrificare il design, che è sobrio ma piacevole, né gonfiare il prezzo, che per un massaggiatore di questo tipo è semplicemente stracciato.

Medisana MC 840 | Miglior cervicale a cuscino

Il marchio Medisana non ha bisogno di presentazioni. Ormai da diversi anni è in prima linea nella realizzazione di prodotti per benessere e salute, e il suo massaggiatore cervicale a cuscino MC 840 è il gioiello della categoria. Il massaggio viene effettuato tramite 4 teste rotanti, che assicurano prestazioni intense e benefiche. Le funzioni di calore e massaggio shiatsu possono essere controllate in totale relax attraverso il telecomando integrato, senza bisogno di cambiare posizione tra una modalità e l’altra. Volendo, potete usare il cuscino anche per alleviare i fastidi a spalle, schiena e gambe, non solo al collo dunque. Il materiale in tessuto che riveste il cuscino, infine, è stato pensato per una facile pulizia e una lunga durata.

MunichSpring | Migliore in assoluto

Se intendete mettere le mani sul miglior massaggiatore cervicale in circolazione e non badate a spese, vi conviene fiondarvi sul MunichSpring. Si tratta di un massaggiatore shiatsu con maniche a U in grado di alleviare praticamente qualsiasi genere di fastidio o dolore a testa, spalle, collo o schiena. Il suo potente massaggio shiatsu irradia calore sulle zone del corpo rilassando la muscolatura, mentre le testine massaggianti rotanti si spingono fino agli strati muscolari più profondi. Contraddistinto da un design unico, questo massaggiatore cervicale eccelle sia nella risoluzione di tensioni, mal di testa ed emicranie, che nell’alleviamento di dolori più diffusi. Ciascuna delle sue numerose funzioni è accessibile dalla pratica interfaccia posta sulla polsiera sinistra. Nella confezione troverete anche una comoda borsa che vi consentirà di portare il MunichSpring dovunque.

Homedics NMSQ-215A-EU | Migliore cervicale ibrido

La parola d’ordine dei prodotti firmati Homedics è affidabilità. Ecco perché, se siete indecisi e non sapete ancora per quale tipo di massaggiatore cervicale optare, potreste prendere in considerazione la proposta ibrida del NMSQ-215A-EU. Si tratta di un massaggiatore cervicale a cuscino che, tuttavia, si indossa come un dispositivo a U, garantendovi maggior aderenza e dunque comodità durante l’utilizzo. Il design compatto è rinforzato dalle maniglie ad anello, con cui potrete regolare il massaggiatore nei minimi dettagli. L’interruttore sul lato del cuscino consente di scegliere tra due diverse intensità, e cioè massaggio lenitivo oppure rilassante. Il prodotto prevede anche una funzione di riscaldamento per alleviare la tensione muscolare. Considerate anche che, oltre a essere leggero, l’NMSQ-215A-EU è elettrico, potrete dunque portarlo sempre con voi.

Come scegliere il massaggiatore cervicale

I massaggiatori cervicali sono una categoria di prodotti che ha riscosso ampio successo negli ultimi anni. Sin dalla comparsa dei primi dispositivi, le case di produzione si sono impegnate nella progettazione di modelli sempre più sofisticati, pensati per venire incontro alle diverse esigenze dell’utenza. Ad oggi, un massaggiatore cervicale rappresenta un modo pratico, veloce ed economico per avere sempre a portata di mano uno strumento in grado di alleviare i sintomi della cervicalgia, rilassarsi o prevenire fastidi indesiderati a collo, testa e spalle.

Tuttavia, proprio perché i modelli che troverete in giro sono numerosi e molto diversi tra loro, è importante raccogliere alcune utili informazioni prima di impegnarsi nell’acquisto di un massaggiatore cervicale. Oltre alla fascia di prezzo, questi dispositivi variano per tipologia, forma, funzione e alimentazione e, benché siano generalmente economici, spendere soldi inutilmente non è mai piacevole. Con questa breve guida all’acquisto vi aiuteremo a fare chiarezza.

Perché acquistare un massaggiatore cervicale

Come dicevamo, ci sono diverse ragioni per cui conviene avere un massaggiatore cervicale in casa. La prima e più ovvia è che un massaggiatore è indispensabile a tutti coloro che soffrono di cervicalgia. I dolori cervicali sono oggi molto comuni e rappresentano uno dei disturbi più diffusi in occidente. Sono dovuti a un’infiammazione che colpisce la parte superiore della colonna vertebrale (le vertebre cervicali, appunto), causando l’irrigidimento del collo e la riduzione delle capacita di movimento. Nei casi più debilitanti, il dolore può coinvolgere anche spalle e braccia, provocando sintomi spiacevoli come mal di testa, nausea, vertigini e senso di spossatezza. Come sanno tutti coloro che soffrono di cervicalgia, le fasi acute di questo disturbo sono altamente limitanti, rendendo difficile lavorare, ma anche fare sport, rilassarsi o dormire. Per questo motivo, anche se il dispositivo non sostituirà mai del tutto la figura di un professionista, suggeriamo a chiunque accusi questo genere di dolori di procurarsi un buon massaggiatore cervicale.

Tuttavia, i massaggiatori cervicali che troverete sul mercato non sono pensati soltanto per alleviare il dolore. Alcuni modelli sono ottimi anche per ridurre stress e ansia, darvi una mano a recuperare da un infortunio o godervi un po’ di sano relax a fine giornata.

Infine, il massaggiatore cervicale è anche un efficace strumento di prevenzione per chi trascorre numerose ore del giorno in una postura scomoda o errata. Se siete degli studenti che passano molto tempo sui libri, la sedia del vostro ufficio e’ particolarmente scomoda o venite da una notte insonne, l’applicazione del massaggiatore cervicale può aiutarvi a scongiurare diversi tipi di fastidi.

Tipologie

In generale, le principali tipologie di massaggiatori cervicali si riducono a quattro: a cuscino, a collana, con maniche a U e con manico.

Massaggiatori cervicali a cuscino

Costituiscono l’entry-level della categoria e hanno l’aspetto di un classico cuscino da far aderire a collo e spalle. Non presentano maniche o maniglie integrate, dunque avrete bisogno di un punto di appoggio stabile per utilizzarli correttamente: lo schienale di un divano o di una poltrona andranno benissimo. Un altro punto da tenere a mente è che i massaggiatori cervicali a cuscino sono pensati per agire esclusivamente su collo e testa. Se cercate un dispositivo massaggiante anche per la schiena, il cuscino non fa per voi. In compenso, questi cuscini sono decisamente economici e hanno il vantaggio di essere straordinariamente pratici da usare. Potrete portarli sempre con voi, sia in giro per casa che in viaggio, sia in auto che in ufficio. Oltre tutto, il fatto che siano semplici e poco ingombranti non significa che non presentino funzionalità interessanti. Alcuni modelli riescono infatti a combinare numerose modalità differenti, lasciandovi ampia possibilità di scelta.

Massaggiatori cervicali a collana

La caratteristica principale dei massaggiatori a collana è che, come suggerisce il nome, si agganciano al collo. Avrete maggiore mobilità rispetto alla tipologia precedente e la stabilità del dispositivo aumenterà l’aderenza delle testine al punto di applicazione. Anche in questo caso, la loro azione è limitata al collo e i benefici alla testa saranno inferiori a quelli di un cuscino. Tuttavia, i prezzi non sono irragionevoli e, se il punto in cui avvertite fastidio è proprio il collo, i massaggiatori a collana fanno un ottimo lavoro.

Massaggiatori cervicali con maniche a U

Costituiscono il top di gamma della categoria. Sono formati da un cuscino ricurvo da appoggiare su spalle e collo e due maniche in cui infilare le braccia. Grazie a quest’ultima caratteristica, i massaggiatori cervicali con maniche a U risultano più stabili e versatili di tutti gli altri modelli visti sinora. Sono l’ideale per chi accusa dolori che si estendono sino alla schiena, o per chi è in cerca di un massaggiatore in grado di diffondere la propria azione su un maggior numero di zone contemporaneamente. Le maniche permettono inoltre di stringere o allentare il massaggiatore nei diversi punti del corpo. Le maniglie dotate di interfaccia integrata possono anche essere usate per impostare intensità di massaggio differenti.

Massaggiatori cervicali con manico

Infine, ci sono i massaggiatori cervicali con manico, la variante ibrida della nostra selezione. Sono costituiti da un manico o un’asta dotati di una testina massaggiante posizionata alla loro estremità. Si tratta di modelli piuttosto semplici, pensati per offrire prestazioni massaggianti generalizzate. Detto altrimenti, se state cercando un massaggiatore per alleviare la cervicalgia, i modelli con manico potrebbero non essere adatti alle vostre esigenze. Se invece volete avere sempre a disposizione un massaggiatore applicabile in tutte le zone che preferite, economico ma efficace, i modelli con manico sono il compromesso ideale.

Testine

Durante l’applicazione di un massaggiatore cervicale, sono le testine a fare gran parte (se non addirittura tutto) il lavoro. Talvolta dette anche “rulli”, le testine sono la componente principale di ogni massaggiatore, in quanto è la loro azione a svolgere la decontrattura dei muscoli. Anche se le troverete quasi tutte in plastica, alcune compiono movimenti 3D, altre vibranti. Ancora una volta, la scelta del movimento delle testine non risponde a una particolare norma qualitativa. Durante l’acquisto, dovranno essere le vostre esigenze a farvi propendere per un tipo di testina o un altro. In generale, il movimento vibrante è utile a chi cerca un momento di relax e percepisce principalmente fastidio, piuttosto che dolore. Viceversa, le testine con movimento 3D svolgono un ottimo lavoro con le contratture più impegnative e garantiscono una maggior diffusione dell’azione massaggiante.

Quanto al loro numero, la regola rimane piuttosto stabile: più grande è il massaggiatore, maggiore sarà il numero delle testine. I cuscini presentano di solito da 2 a 4 rulli, i massaggiatori cervicali provvisti di maniche arrivano fino a 8, mentre quelli con manico ne hanno uno solo.

Tipi di massaggio

Veniamo ora all’atto pratico, e cioè ai principali tipi di massaggio offerti dai massaggiatori cervicali.

Il massaggio base è quello rotante, leggero e a bassa intensità. Si tratta di un’opzione standard per chi usa il massaggiatore cervicale per rilassarsi a fine giornata. Non è un tipo di massaggio particolarmente sofisticato (lo troverete nei dispositivi più economici), ma funziona bene con le contratture da stress lieve.

Se preferite beneficiare del massaggio shiatsu, sappiate che lo troverete solo nei modelli provvisti di almeno 4 testine. In questo caso, i rulli ruotano contemporaneamente in diverse direzioni, diffondendo il massaggio su tutta la superficie del dispositivo. Ispirato all’iconico massaggio giapponese, la funzione shiatsu alterna pressioni graduali eseguite a intensità differenti, offrendo un’azione lenitiva oltre che rilassante. Non per nulla, è ritenuto tra i tipi di massaggio più efficaci in circolazione.

Se siete in cerca del tipo di massaggio più simile a una seduta professionale, date un’occhiata ai modelli di massaggiatori cervicali con elettrostimolazione. Specializzato e complesso, il massaggio elettrostimolante agisce sulle zone del corpo diffondendo una stimolazione elettrica a bassa frequenza che è allo stesso tempo rilassante, lenitiva e tonificante. È la scelta ideale degli sportivi e di chi, a causa di un infortunio, ha una mobilità ridotta.

Il massaggio a termoterapia sfrutta invece dei raggi infrarossi per diffondere calore sulla zona di applicazione del massaggiatore cervicale. Questo tipo di massaggio sortisce effetti analgesici e antinfiammatori, ed è quindi ottimo per chi soffre di cervicalgia. Alcuni modelli prevedono una funzione di riscaldamento pre-massaggio, preziosa per preparare i muscoli all’azione del dispositivo.

Altri criteri utili

Sinora ci siamo concentrati sulle caratteristiche chiave di un massaggiatore cervicale, ma ci sono anche altri piccoli dettagli da considerare. Prima di tutto, chi non ha mai usato uno di questi dispositivi si chiederà giustamente quanto dovrebbe durare una sessione di massaggio. La risposta è pressoché universale: non meno di 10 minuti, ma non oltre i 20. Se infatti userete il massaggiatore cervicale troppo a lungo, rischierete di surriscaldarlo, con il sovrautilizzo del dispositivo che non vi darà alcun ulteriore beneficio. Se invece lo utilizzerete troppo poco, l’azione delle testine non sarà in grado di svolgere adeguatamente la propria funzione e la vostra seduta si risolverà in una perdita di tempo.

Per un risultato migliore, vi suggeriamo comunque – dove possibile – di abbinare al massaggio una buona dose di esercizio quotidiano e una corretta idratazione. In altre parole, non aspettatevi che il vostro massaggiatore cervicale faccia miracoli.

L’ultimo criterio utile da tenere a mente riguarda il tipo di alimentazione del dispositivo. Le varianti principali sono in questo caso due: alimentazione elettrica o a batteria. L’alimentazione elettrica è la più comune, nonché la più potente. Tuttavia, vi vincola alla presa di corrente. L’alimentazione a batteria, infine, fornisce stimolazioni meno intense della precedente ma, ricaricando il dispositivo tramite corrente, vi consente di portare e utilizzare il vostro massaggiatore cervicale praticamente ovunque – a patto che vi ricordiate di tenerlo carico.