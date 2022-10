Se avete bisogno di cambiare alcuni elettrodomestici in cucina oppure state pensando di acquistare un nuovo PC, vi consigliamo di non farvi scappare i Maxi Sconti Monclick. Lo store ha creato un’intera sezione dedicata agli articoli che aderiscono alla promozione con sconti fino al 50%, a vostra disposizione solo fino al 10 novembre.

Potrete acquistare praticamente qualsiasi articolo a dei prezzi più che vantaggiosi: monitor, smartphone, computer fissi, lavatrici, robot da cucina e molto altro ancora. Le proposte a vostra disposizione sono adatte a ogni necessità e, non meno importante, anche a ogni budget. Per questo, data la validità degli sconti in corso, il nostro consiglio è di portare a termine i vostri acquisti prima che potete!

Tra le proposte più interessanti c’è indubbiamente il MacBook Air con display da 13.3” e chip M1, tra le proposte più valide in ambito laptop, disponibile al prezzo di 1.000,00€ invece di 1.229,00€. Stiamo parlando del portatile più sottile e leggero che potrete trovare sul mercato, dotato di una combinazione perfetta di design e performance. Rispetto alle generazione precedenti, il modello che vi stiamo proponendo è completamente trasformato dal chip Apple M1, pensato per garantirvi delle performance eccellenti.

Il system on a chip (SoC) Apple M1, infatti, racchiude ben 16 miliardi di transistor, oltre a integrare CPU, GPU, Neural Engine, I/O e tanto altro su un unico, piccolissimo circuito. La CPU, inoltre, è fino a 3,5 volte più veloce dei modelli precedenti, la GPU è fino a 5 volte più scattante e il machine learning è fino a 9 volte migliore. Grazie a questa ottima caratteristica tecnica potrete editare foto e video con risultati professionali, migliorare la precisione di strumenti smart come bacchette magiche, filtri audio con rilevamento automatico e molto altro ancora.

Non meno importante, se siete soliti lavorare o studiare spesso fuori casa, sappiate che il MacBook Air vi garantisce fino a 18 ore di autonomia ad uso intensivo. Dunque 6 ore in più, rispetto alla generazione passata! Ultimo, ma non per importanza, il display Retina da 13,3″ con risoluzione di 2560×1600 pixel. I contenuti in streaming raggiungono un livello di dettagli e realismo incredibile, i testo risultano nitidi e definiti, mentre i colori sono più brillanti che mai.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto dei prodotti, invitandovi a consultare la pagina Monclick dedicata all’offerta, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dello sconto o, peggio, dell’esaurimento del prodotto.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

