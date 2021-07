MediaWorld: acquista 3 o più film e li paghi il 50% in meno!

Dopo aver visto le offerte del giorno, inerenti ai vari prodotti hi-tech, vogliamo segnalarvi un’interessante iniziativa promossa da Mediaworld, che vi permetterà di ottenere fino al 50% di sconto sull’acquisto di 3 o più film compresi film, serie tv, cartoni, e steelbook in qualsiasi formato! Ma affrettatevi perché quest’offerta è valida solo fino al 14 luglio!

Per aderire a questa iniziativa è necessario seguire pochi e semplici passi. Innanzitutto, non dovrete fare altro che inserire nel carrello 3 film collegandovi alla pagina della promozione. Successivamente, lo sconto del 50% verrà applicato automaticamente, e completando l’ordine, li riceverete comodamente a casa vostra.

La selezione dei film presenti è piuttosto vasta e conta tantissimi film, serie tv e cartoni che sapranno sicuramente soddisfare i vostri gusti. Agli appassionati di cinecomics segnaliamo “Joker” in offerta e disponibile non più a 19,99€ ma a soli 9,99€, oppure l’incredibile “Avengers Endgame” adesso in offerta all’incredibile prezzo 9,99€ anziché di 22,90€!

In alternativa se siete appassionati dei classici della fantascienza vi consigliamo caldamente di recuperare “Blade Runner: The Final Cut”, in offerta a 6,99€, oppure Ready Player One disponibile a soli 9,99€! Se invece siete amanti del brivido allora non possiamo fare altro che consigliarvi il box Alien: 35th Anniversary contenente il film in blu-ray, un fumetto e un fantastico set di cartoline con degli artwok esclusivi al prezzo di 28,99€!

Si tratta di un’occasione imperdibile se da tempo ambivate a far crescere la vostra collezione di film, soprattutto eravate alla ricerca di qualche titolo in particolare da poter vedere in tutta comodità nel salotto di casa vostra assieme ai vostri amici o per rilassarvi dopo una lunga e faticosa giornata di lavoro!

La nostra selezione di film comprende solo una piccola parte della vasta scelta dei titoli disponibili per quest'iniziativa, quindi il nostro consiglio è di visitare la pagina del portale per scoprire quelli che possono soddisfare meglio i vostri gusti.

