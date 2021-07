[IN AGGIORNAMENTO] Mediaworld: bundle PS5 + Ratchet & Clank disponibile dalle 15:00!

Aggiornamento ore 15:05: Mediaworld ha inoltre diffuso il seguente avviso. “A fronte del grande afflusso di utenti in questi giorni e dell’elevata richiesta del prodotto, ti informiamo che, qualora l’attesa in coda fosse superiore ai cinque minuti, è probabile che al momento dell’accesso la disponibilità del prodotto sia esaurita.”

Ultima giornata di vendite console su Mediaworld (almeno per ora), in quello che è stato un trittico di giornate davvero imperdibili per chiunque fosse alla ricerca di una console PlayStation 5 visto che, come saprete, la catena ha messo a disposizione, a partire da lunedì, diversi pezzi della ricercatissima console Sony.

Ebbene, con la giornata di oggi anche questa vendita estiva di Mediaworld giunge al termine, ma lo fa col botto, visto che il portale ha deciso di mettere a disposizione dei suoi utenti non la semplice console, ma la versione in bundle con incluso l’ottimo Ratchet & Clank: Rift Apart, recentissima esclusiva per la nuova ammiraglia Sony, arrivata sul mercato da circa un mese, e già acclamata da pubblico e critica come un’esperienza davvero impedibile, sia in termini meramente tecnici che di gameplay!

Come già successo per la giornata di ieri, dunque, Mediaworld metterà a disposizione un nuovo stock di console a partire dalle 15:00, orario in cui si aprirà quella che è la coda digitale per accedere poi alla vendita. Certo, per ci che concerne la giornata di ieri i problemi non sono stati pochi, e l’alta richiesta da parte dell’utenza ha portato ad una sospensione del servizio di vendita, con tempi di attesa (di per sé già lunghissimi) che si sono ben presto dilatati oltremisura.

Ecco perché oggi vi suggeriamo di non perdere la calma, ma di tenere sott’occhio questo stesso articolo in cui, proprio come abbiamo fatto ieri, provvederemo ad aggiornarvi su quella che sarà la situazione sin dall’inizio della vendita. Al di la di questo, vi suggeriamo inoltre di iscrivervi subito, qualora non lo abbiate già fatto, alla nuova piattaforma di vendita console della catena, accessibile a queste coordinate, attraverso cui, già da qualche mese, Mediaworld gestisce gli ordini relativi a PS5 e Xbox Series X.

Detto ciò, ribadiamo che la PlayStation 5 messa a disposizione dal portale oggi non è semplicemente quella con disco, ma è il bundle ufficiale creato da Sony che include all’interno della confezione anche il videogame Ratchet & Clank: Rift Apart. Altre edizioni, compresa l’ambitissima “Digital Edition”, non sono pertanto disponibili e, pertanto, qualora foste interessati alle altre versioni della console, non abbiamo migliore suggerimento in merito se non quello di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, ovvero il luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative alle prossime disponibilità di PlayStation 5, e dove vi offriremo in tempo reale anche tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi.

Chiarito questo, vi garantiamo che la console non solo è venduta direttamente dalla catena, ma essa è disponibile senza sovrapprezzo, e senza obbligo di bundle con altri prodotti, e con spedizioni che dovrebbero partire entro la fine del mese. Non si tratta quindi, come molti credevano, di un preorder, ma di una vendita effettiva! Buona fortuna!

