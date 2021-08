Mediaworld ci riprova: PS5 in vendita a partire dalle 15:00 di oggi!

Dopo il fallimentare tentativo di stamattina che, come saprete, ha visto protagonista Mediaworld ed uno stock di PS5 Digital Edition, la catena sembra non voler demordere, tanto da aver confermato quello che era il precedente annuncio relativo alla vendita dell’edizione standard di PlayStation 5 prevista per questo pomeriggio alle 15:00.

Sperando che anche questa volta (come le due precedenti), Mediaworld non abbia alcun problema tecnico, la catena ha annunciato che a partire dalle 15:00 di oggi metterà a disposizione l’ambitissima console Sony, secondo quelle che sono le modalità ormai tipiche a cui ci ha abituato lo store. Nessun bundle dunque, sulla falsariga di Gamestop, ma semplicemente l’obbligo di iscrivervi al portale gaming della catena, accessibile a queste coordinate, e senza la cui sottoscrizione non potrete completare l’acquisto, né accedere alla coda di vendita.

In ogni caso, come sempre ci teniamo a ricordarvi che il solo accesso alla coda di vendita non vi garantirà l’acquisto della console. Dovrete infatti essere fortunati ed avere il giusto tempismo per portare a casa l’ambita PS5, giacchè il sistema di vendita di Mediaworld è dipendente da tre fattori fondamentali: la vostra posizione nella coda, la possibilità che chi è prima di voi perda il proprio turno per qualche motivo, ed ovviamente il numero di pezzi messi a disposizione da Mediaworld. Probabile, dunque, che pur restando in coda per un’ora o oltre, non riusciate comunque ad accaparrarvi nulla.

In ogni caso vi invitiamo a non scoraggiarvi! Sia perché le console Sony restano ancora una chimera per il mercato italiano, tanto che val la pena tentare ogni via che non siano i ben noti e truffaldini bagarini della rete, sia perché Mediaworld è ad oggi l’unica catena in circolazione a garantire non solo una spedizione immediata e veloce, ma anche e soprattutto senza sovrapprezzo, e senza obbligo di bundle con altri prodotti il che, considerando l’ormai prolungato shortage di componenti causato dal COVID-19, ed il modo in cui questo ha avuto effetto sulla vendita di PS5, non è assolutamente un fattore da sottovalutare.

Detto questo, ma considerati i precedenti per la catena, non possiamo che augurarci che riusciate a completare il vostro acquisto, invitandovi a non perdere la pazienza quando (e succederà quasi sicuramente), i sistemi della catena verranno presi d’assalto creando rallentamenti sul portale di Mediaworld. Il consiglio è quello di tenere sott’occhio questo stesso articolo in cui, proprio come abbiamo fatto in mattinata, provvederemo ad aggiornarvi su quella che sarà la situazione sin dall’inizio della vendita.

Ciò detto, vi rimandiamo direttamente al link di vendita della console, garantendovi che terremo sotto costante controllo la situazione e provvederemo ad aggiornare questo articolo non appena ce ne sarà l’opportunità. Nel mentre, vi rimandiamo però ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, ovvero il luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative alle prossime disponibilità di PlayStation 5, e dove vi offriremo in tempo reale anche tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping e buona fortuna!

