MediaWorld: forni a microonde a prezzi fuori di testa!

Dopo avervi proposto alcune delle migliori offerte della mattinata, è arrivato ora il momento di parlare di nuovo di Mediaworld che, da poche ore, ha dato il via ai suoi “Microon Days“, un’iniziativa che vi permetterà di acquistare i migliori microonde e forni elettrici a prezzi molto vantaggiosi, ma solo fino al 31 gennaio. Un’ottima occasione, dunque, per sostituire il vostro attuale elettrodomestico o, finalmente, dotarvi di una soluzione all’avanguardia con la quale preparare e cuocere gli alimenti come mai prima d’ora.

Se eravate in cerca di un prodotto in grado di rendere il vostro lavoro in cucina meno pesante, sarete felici di sapere che tra i tanti forni elettrici in offerta vi è anche il Panasonic NN-CS88LBEPG, modello di fascia alta in grado di rispondere più che adeguatamente ad ogni vostra esigenza nel campo della cucina e che, in occasione di questi Microon Days, può essere vostro all’ottimo prezzo di 599,00€, in virtù degli originali 749,00€.

Certo, si tratta di un prezzo ancora alto, ma che è ben giustificato dalle ottime caratteristiche del Panasonic NN-CS88LBEPG che val più di un “classico” forno elettrico, proponendosi come una soluzione 4 in 1. In altre parole, con questo specifico modello potrete scegliere diversi metodi di cottura: microonde, convenzione, grill e vapore, con quest’ultimo che è probabilmente quello più rilevante e difficile da trovare in modelli entry level, dal momento che preserva le caratteristiche organolettiche e gustative degli alimenti.

Con una capacità di 31 litri, il Panasonic NN-CS88LBEPG è capace di preparare qualsiasi ricetta, merito dei 36 programmi automatici di cui gode, oltre alle 12 opzioni di cottura combinate, rese possibili dalla tecnologia Inverter, che consente l’uso simultaneo di tre funzioni (vapore, grill e convezione) per risultati più veloci e, ovviamente, salutari. Adatto per qualsiasi cucina, il design non poteva che essere all’altezza delle funzionalità, con la porta in vetro senza cornice e il pannello di controllo touch con display LCD a farla da padrone.

Insomma, una soluzione che merita il prezzo richiesto e di certo rientrante tra i migliori forni elettrici che possiate acquistare, con la differenza che in questi giorni può essere vostro ad una cifra più abbordabile, così come tantissimi altri modelli presenti nella pagina dedicata all’iniziativa, che vi invitiamo ovviamente a visitare. Ciò detto, prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vorremmo invitarvi ancora una volta ad iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

La nostra selezione prodotti

Offerte ancora disponibili

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!